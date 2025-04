Pourquoi les jeunes actifs doivent penser à leur mutuelle santé dès maintenant ?

Quand on entre dans la vie active, on pense souvent à son premier salaire, à son logement ou à ses projets. D’autres sujets, moins attrayants à première vue, sont pourtant essentiels à aborder, c’est le cas de la mutuelle santé par exemple.

Que vous débutiez sur le marché du travail, que vous changiez de poste, de statut ou que vous soyez toujours en études, anticiper ses besoins de santé, c’est se protéger des mauvaises surprises et des dépenses imprévues ! Pensez à jeter un œil dès maintenant à une mutuelle adaptée aux jeunes actifs.

L’importance d’une mutuelle santé chez les jeunes actifs

Souscrire à une mutuelle santé est vivement conseillé lorsque l’on occupe un emploi, salarié ou non. Car, la Sécurité sociale prend en charge une partie des dépenses de santé, mais elle ne couvre pas la totalité. Sans complémentaire santé, les frais restants peuvent peser lourd sur un budget fragile, surtout lorsque l’on débute dans la vie active.

Consultations médicales, soins dentaires, lunettes, hospitalisation imprévue... ces situations arrivent plus souvent qu’on ne le pense et les frais s'accumulent vite. Une mutuelle santé pour jeunes actifs permet justement de compléter les remboursements de l’assurance maladie et d’éviter que des imprévus médicaux ne deviennent un frein à l’équilibre financier.

Bon à savoir

En moyenne, la Sécurité sociale rembourse environ 70 % du tarif de base des soins. Le « reste à payer » est à charge, sauf si l’on a souscrit à une mutuelle.

Que couvre une mutuelle santé pour les jeunes actifs ?

Les mutuelles proposent fréquemment des formules spécifiquement destinées aux jeunes actifs, qui s’adaptent à leurs besoins spécifiques. Elles couvrent généralement :

Les soins courants : consultations médicales (médecins généralistes ou spécialistes), analyses, radios, etc. ;

Les frais d’hospitalisation : interventions chirurgicales, frais de séjour et honoraires des médecins ;

L’optique, le dentaire et l’audiologie : lunettes, lentilles de contact, soins dentaires, prothèses dentaires et aides auditives ;

Les médecines douces : ostéopathie, acupuncture, psychothérapie, etc.

À noter

Certaines mutuelles proposent des tarifs avantageux pour les moins de 30 ans, avec des forfaits modulables et sans engagement longue durée. Elles peuvent aussi offrir des services complémentaires utiles : prévention, assistance ou accompagnement en cas de coup dur.

Comment bien choisir sa mutuelle santé lorsque l’on entre sur le marché du travail ?

Pour choisir une mutuelle santé adaptée à la situation d’un jeune actif, certains critères sont à prendre en compte.

Le niveau de remboursement

Comparer le niveau de remboursement entre différentes formules et différents organismes permet d’évaluer la prise en charge des frais liés aux soins les plus courants, mais aussi les dépenses les plus coûteuses (hospitalisation, soins dentaires, optique,...). Un bon niveau de remboursement limite le reste à charge et assure une meilleure protection.

Le tiers payant

Le dispositif de tiers payant assure de ne pas avancer certains frais médicaux lors de consultations ou en pharmacie. Il représente un confort non négligeable lorsque l’on dispose d’un petit budget.

Le tarif mensuel

Le prix reste bien sûr un facteur déterminant, surtout en début de carrière. De nombreuses mutuelles proposent des formules accessibles avec des garanties essentielles, pensées pour les petits budgets des jeunes actifs tout en maintenant une couverture de base efficace.

Astuce

Utilisez un comparatif mutuelles en ligne pour trouver l’offre qui correspond à votre profil et/ou demandez plusieurs devis à des organismes de mutuelle.

Quand souscrire à une mutuelle santé ?

La fin des études est un moment charnière. À ce stade, la couverture dont on bénéficiait via les parents ou l’établissement scolaire prend fin. Adhérer à une mutuelle devient alors essentiel pour éviter de se retrouver sans protection, en particulier lorsque l’on est en recherche d’emploi ou l’on enchaîne les petits contrats.

Lors d’une première embauche, il est fréquent que l’entreprise propose une mutuelle santé obligatoire. Depuis 2016, cette couverture est en effet imposée à tous les employeurs du secteur privé.

Un changement de statut professionnel, comme le passage au statut de micro-entrepreneur ou d’intermittent du spectacle, implique aussi de prendre en main sa couverture santé. Sans employeur pour proposer une mutuelle collective, il devient nécessaire de choisir soi-même une complémentaire santé.

Bon à savoir

À partir de 25 ans, un jeune actif ne peut plus bénéficier de la mutuelle de ses parents. Il est donc fortement recommandé d’anticiper cette échéance pour éviter toute interruption de couverture.