Prime de Noël de la CAF : voici combien toucheront les 2,2 millions de bénéficiaires selon la taille de leur famille

Comme chaque année, des millions de Français vont recevoir la prime de Noël accordée par la CAF à la mi-décembre. Une aide appréciée lors de ce mois chargé en dépenses.

À l’approche des fêtes de fin d’année, les Français ont beaucoup de dépenses en perspective. Entre les cadeaux à déposer au pied du sapin, les trajets pour rejoindre la famille et le traditionnel repas de Noël, le mois de décembre peut faire un trou dans le budget.

Pour aider les familles pendant cette période chargée, la CAF verse chaque année la prime de Noël à ses bénéficiaires. Il s’agit d’une aide exceptionnelle versée depuis 1998 qui a toujours été reconduite.

Une prime pour 2,2 millions de foyers Français

En 2025, le gouvernement français prévoyait d’accorder cette prime uniquement aux familles avec enfants, pour une économie espérée de 200 millions d’euros. Finalement, il est revenu sur sa décision et a choisi de ne pas réserver la prime de Noël aux familles. Ainsi, elle concernera tous les bénéficiaires. Plus de 2,2 millions de ménages recevront cette prime très attendue.

Il s’agit des personnes qui perçoivent le Revenu de solidarité active (RSA), l’Allocation de solidarité spécifique (ASS) ou l’Allocation équivalent retraite (AER).

Quel est le montant de la prime de Noël ?

Si vous percevez l’ASS ou l’AER, le montant de la prime est de 152,45 euros, et ce quelle que soit votre situation familiale. En revanche, si vous touchez le RSA, ce montant varie selon la composition de votre foyer, c’est-à-dire si vous êtes seul ou en couple et selon le nombre d’enfants à votre charge. Une personne seule reçoit 152,45 euros et un couple sans enfant 228,68 euros. Les couples qui ont un enfant toucheront 274,41 euros, et ceux qui en ont deux 320,15 euros.

Le montant de la prime peut grimper jusqu’à 442,11 euros pour un couple avec quatre enfants, et jusqu’à 396,37 euros pour une personne seule avec quatre enfants. Comptez ensuite 60,98 euros par enfant en plus.

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Un virement à la mi-décembre

La prime de Noël sera versée à partir du 15 décembre. Le versement est automatique et vous n’aurez aucune démarche à effectuer. Vous devez simplement vous assurer que vos informations personnelles sont à jour, comme votre situation familiale et votre RIB. Cette prime est non imposable et vous ne devrez pas la déclarer aux impôts.

Si vous touchez le RSA, l’ASS ou l’AER depuis décembre, vous recevrez un virement de la CAF, de la MSA ou de France Travail en janvier, selon votre situation. Enfin, notez qu’il peut y avoir jusqu’à huit jours ouvrés de délai avant que le virement ne s’affiche sur votre compte bancaire. Une prime très attendue à l’approche des fêtes de fin d’année.