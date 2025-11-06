Jusqu'à 442 euros offerts à 2,3 millions de Français pour Noël, voici quand et comment en bénéficier

La prime de Noël bientôt versée

Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas, et c’est le moment de percevoir la prime de Noël. Voici ce qu’il faut savoir.

Vive Noël ! Alors que cette fête n’est pas toujours appréciée, elle n’en reste pas moins de passage (presque) obligé et possède notamment quelques avantages. En tête de liste, les moments passés en famille ou l’occasion de se faire un bon repas. Toutefois, cela peut coûter cher : entre les cadeaux pour chaque membre de la famille, les courses pour préparer le repas, la facture peut vite monter.

Prime Noël : qui peut en bénéficier ?

La bonne nouvelle ? Pour les familles précaires, le gouvernement prévoit le renouvellement de la prime de Noël. En 2025, 2,3 millions de familles françaises vont pouvoir la percevoir. Mais tout le monde n’y aura pas droit. Comme le rappellent les Services publics, plusieurs critères sont à respecter pour pouvoir prétendre à cette prime. Il faut notamment toucher le RSA ou bien percevoir l’allocation de solidarité spécifique (ASS) ou l’allocation équivalente retraite (AER). Le plus ? Aucune démarche n’est à faire, elle est versée automatiquement sur votre compte par la Caf, la MSA ou bien France Travail.

Date et montant : à quoi faut-il s'attendre ?

Concernant la date du versement, elle n’a pas encore été précisée, mais devrait avoir lieu courant décembre. Généralement, cette prime exceptionnelle arrive entre le 17 et le 20 décembre sur les comptes des bénéficiaires. Pour ce qui est des montants, ils peuvent varier selon le statut social et la vie de famille : sur le site de la Caf, il est précisé que les bénéficiaires de l’ASS ou de l’AER pourront toucher une prime de 152,45 euros.

Pour les personnes au RSA, le montant change : il faudra compter 152,45 euros pour une personne seule et 228,68 euros pour un couple sans enfant. Avec un enfant, la prime passe à 228,68 euros pour une personne seule et 274,41 euros pour un couple. Et cela augmente s’il y a plusieurs enfants : pour deux enfants, les montants pourront grimper jusqu’à 274,41 euros pour un parent seul et 320,15 euros pour un couple. Avec trois enfants, la prime monte à 335,39 euros pour une personne seule et 381,13 euros pour un couple. Enfin, pour quatre enfants, le montant s'élève à 396,37 euros pour une personne seule et 442,11 euros pour un couple. Au-delà, il faut ajouter 60,98 euros par enfant supplémentaire.

Si vous êtes concerné par cette prime de Noël, alors vérifiez prochainement votre compte en banque, vous pourriez avoir une jolie surprise. Le site de la Caf le rappelle : "Aucune démarche n’est à réaliser. Elle sera versée automatiquement aux bénéficiaires."

Source : Caf
