Malgré le passage au système SIV en 2009, certaines voitures restent immatriculées selon l’ancien fichier national d’immatriculation (FNI) de type 123 AB 45.

En France, de nombreux véhicules anciens toujours en circulation portent encore une plaque d’immatriculation au format 123 AB 45. Cependant, pour la conserver, il faut éviter de faire la moindre démarche pour modifier votre carte grise.

Le format 123 AB 45 est né le 1er avril 1950 avec la création du Fichier national des immatriculations (FNI) et a accompagné les automobilistes français pendant près de 60 ans, jusqu'en 2009.

Avant 1950, les plaques utilisaient des combinaisons de lettres attribuées par arrondissements minéralogiques puis par préfectures (systèmes de 1901 et 1928). Avec l'essor de l'automobile d'après-guerre, l'État décide d'uniformiser le système.

Un format épuisé mais toujours en règle

À l'origine, le format comptait jusqu'à 3 chiffres (type 123 AB 45), sauf dans la Seine, où il en comptait déjà 4. Les séries à 4 chiffres ont été étendues progressivement à d'autres départements dès 1950, puis celles à 3 lettres (123 ABC 45) ont été autorisées en 1972.

Les lettres I et O ont toujours été exclues pour éviter toute confusion visuelle avec les chiffres 1 et 0, tandis que la suppression du U, confondu avec le V, a été engagée en 1984. Les combinaisons jugées offensantes comme SS (interdite en 1986) ou KKK (bannie à Paris) ont également été écartées.

Au début des années 2000, certains départements très peuplés approchaient de la saturation de leurs combinaisons. Par ailleurs, la gestion départementale devenait lourde administrativement.

Le passage au nouveau système d’immatriculation SIV

Ainsi, le 15 avril 2009, l'État a lancé le Système d'immatriculation des véhicules (SIV) au format AB-123-CD pour les véhicules neufs (et le 15 octobre 2009 pour les occasions). Le numéro est désormais attribué à vie au véhicule. À l’époque, une date butoir fut fixée au 31 décembre 2020 pour convertir obligatoirement toutes les anciennes plaques d'immatriculation.

Finalement, cette obligation a été abrogée par décret fin 2019. Les plaques de type 123 AB 45 peuvent donc continuer de rouler légalement tant qu'aucune modification administrative n'est portée sur la carte grise (vente, achat, changement d'adresse, duplicata). Du côté des documents de conduite, le remplacement du permis rose obéit à un autre calendrier.

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Il est possible de conserver l’ancienne plaque

Si la plaque est abîmée ou à remplacer sans démarche sur la carte grise de votre voiture, vous pouvez vous adresser à un professionnel habilité. La plaque ne comportera pas de bandeau territorial régional, mais conservera le numéro de département intégré à l'immatriculation.

En revanche, toute démarche entraînant l'émission d'un nouveau certificat d'immatriculation déclenche l'attribution automatique d'un numéro au format SIV (AB-123-CD). Par ailleurs, la vente d’un véhicule encore au format FNI impose de passer au nouveau numéro SIV.