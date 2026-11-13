Fin du permis rose : son remplacement est désormais gratuit, voici la date limite pour faire la démarche

Avis aux automobilistes : le fameux permis rose va tirer sa révérence. Voici comment le remplacer avant la date butoir.

Alerte nostalgie ! Le permis de conduire rose a fait son apparition en 1922 en France. Au fil des ans, ce fameux carton, qui ne quittait pas le portefeuille des conducteurs, a bien évolué.

Mais cette époque touche bientôt à sa fin. Et pour cause : ce papier rose est en train de laisser sa place à une version plus moderne et plus compacte.

Si certains automobilistes l’ont déjà adopté, d’autres disposent encore d’un peu de temps pour l’obtenir. Entre nous, mieux vaut effectuer la démarche sans trop attendre pour éviter de se retrouver dans le rush à l’approche de la date limite.

Le permis de conduire rose va bientôt disparaître

Le 16 septembre 2013, un nouveau permis de conduire a été lancé dans l’Hexagone pour plusieurs raisons pratiques. D’abord, ce document se différencie de l’ancien par sa taille : il présente en effet un format « carte de crédit ».

Ce n’est pas tout. Il contient aussi une puce électronique et une bande MRZ qui permettent de mieux lutter contre la fraude, souligne le Ministère de l’Intérieur.

Depuis cette date, les conducteurs ayant décroché leur permis de conduire reçoivent cette version, reconnue dans toute l’Europe.

Crédit Photo : Ministère de l’Intérieur

Tous les détenteurs du permis peuvent obtenir le nouveau modèle

Il y a encore peu de temps, seuls les détenteurs d’un permis rose « détérioré, volé ou perdu » pouvaient demander à le remplacer par le nouveau modèle. La démarche coutait alors 25 euros, rappelle Presse-Citron.

Néanmoins, le gouvernement a décidé de supprimer ces frais pour une raison précise : inciter les conducteurs à adopter le permis lancé en 2013.

Désormais, tous les automobilistes français peuvent obtenir le nouveau document gratuitement, en quelques clics.

Pas de panique, le permis rose cartonné reste valable jusqu’au 19 janvier 2033. Toutefois, le gouvernement encourage les détenteurs à le remplacer dès maintenant afin d’éviter un « engorgement des services administratifs » dans les derniers mois précédant son expiration. Pour les titulaires d’un ancien permis B, la date d’obtention compte aussi pour conduire certains camping-cars de plus de 3,5 tonnes.

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Une démarche gratuite en ligne

Pour se procurer le titre, il suffit de se rendre sur le service de demande de permis de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS). Une fois cette étape terminée, sélectionnez la rubrique « Détérioration, remplacement du permis pliant 3 volets ou fin de validité ».

Il vous sera alors demandé de fournir plusieurs documents, notamment une photo d’identité conforme aux normes, un justificatif d’identité ainsi qu’un justificatif de domicile, et le tour est joué.

L’ANTS va ensuite examiner votre dossier et vérifier si celui-ci est complet et conforme. Si oui, l’agence va alors fabriquer votre nouveau permis. La carte sera ensuite expédiée par courrier à votre domicile. À partir du SMS confirmant la validation de la demande, il faut compter environ 15 jours avant de le recevoir dans votre boîte aux lettres.

Attention, passé le 19 janvier 2033, le permis rose ne sera plus valide. En cas de contrôle policier, les conducteurs qui l’utiliseront encore s’exposeront à une amende de 135 euros pour conduite avec un permis non valable.

Si vous êtes concerné(e), vous savez désormais ce qu’il vous reste à faire !