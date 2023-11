Si votre enfant est malade, ce simple document pourrait bientôt suffire pour prendre un congé

Le Sénat a récemment adopté un amendement de la loi Valletoux, pour permettre aux parents de justifier leur absence pour enfant malade, sans passer par la case médecin.

Lorsque votre enfant tombe malade, vous devez généralement fournir un certificat médical à votre employeur pour vous permettre de vous absenter du travail. Et pour avoir ce certificat, il faut se rendre chez le médecin de votre enfant. Or, cette démarche pourrait bientôt ne plus être en vigueur !

En effet, la loi Valletoux, actuellement à l’étude au Sénat, promet de faciliter l’accès aux soins. Ainsi, dans ce cas précis, un amendement prévoit de remplacer le certificat médical par une simple attestation sur l’honneur pour justifier un congé pour un enfant malade.

Un amendement à double objectif

L’objectif de cet amendement est donc de faciliter les démarches pour les parents, mais aussi de réduire le temps consacré par les praticiens à ces certificats médicaux. En votant favorablement pour cet amendement, le Sénat laisse donc la possibilité aux parents de ne plus être dépendants de l’avis d’un médecin pour soigner leurs enfants.

Crédit photo : iStock

De nos jours, les salariés n’ont accès qu’à trois à cinq jours de congé enfant malade non rémunéré par an. Ainsi, certains professionnels de la santé estiment que cette mesure ne réduirait pas tant que ça la charge des médecins.Par ailleurs, du côté des employeurs, cette mesure peut résonner comme une mauvaise nouvelle car ils accordent plus leur confiance à un certificat médical, plutôt qu’une simple attestation sur l’honneur.