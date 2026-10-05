Décongeler ses aliments sur le plan de travail est une fausse bonne idée : pourquoi le réfrigérateur reste la méthode la plus sûre

La décongélation est tout un art qui vous permet de vous éviter bien des ennuis de santé. Ainsi, cette pratique que beaucoup adoptent n’est pas la bonne. Explications.

Quand on décongèle des aliments, on procède tous plus ou moins de la même façon : on décongèle les aliments sur le plan de travail dans la cuisine. Ainsi, les aliments se décongèlent tranquillement à température ambiante.

Sauf que cette pratique peut être dangereuse pour la santé. On vous explique pourquoi.

Un aliment qui décongèle à l’air libre peut être dangereux pour la santé

Sur un aliment congelé se forment des cristaux de glace. Ceux-ci abîment les fibres de l’aliment et donne donc aux bactéries un accès plus facile pour proliférer, explique la docteure Océan Sorel sur Instagram. D’ailleurs, il ne faut pas penser que la congélation tue les bactéries. Elles sont simplement en état de dormance, rappelle encore la spécialiste.

Dès que la décongélation d’un aliment a lieu (entre 0 et 4°C), les bactéries se réveillent. Il peut s’agir de bactéries pathogènes comme la Escherichia coli, la Salmonella ou encore la Listeria. Ces bactéries se multiplient à vitesse grand V à l’air libre. Surtout, elles sont dangereuses pour la santé et peuvent entraîner une intoxication alimentaire. Leurs symptômes (vomissements, nausées, maux de tête) peuvent survenir quelques heures après la consommation d’un aliment jusqu’à plusieurs jours après.

Pour éviter la prolifération bactérienne, mieux vaut ainsi décongeler les aliments au réfrigérateur plutôt qu’à l’air libre.

Décongeler les aliments au réfrigérateur : la méthode la plus sûre

Crédit photo : Korneeva_Kristina/ iStock

Voilà pourquoi il est donc recommandé de décongeler les aliments (en particulier les viandes, poissons et plats préparés) au réfrigérateur. Dedans, les aliments sont maintenus à la température de 4°C. Le froid paralyse donc cette prolifération qui se fait au ralenti, complète le site Elle.

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Le micro-ondes, une autre option à privilégier

La décongélation est, certes, lente mais elle se fait au moins de façon homogène. Ce qui n’est pas le cas lorsque la décongélation se fait sur le plan de travail de la cuisine. Généralement, un nid de bactéries et de toxines se forme à la surface et augmente donc les risques d’une intoxication alimentaire.

Si vous êtes pressé, vous pouvez utiliser l’option décongélation du micro-ondes ou placer votre aliment sous l’eau froide à condition de le cuire immédiatement après dans les deux cas. De cette façon, vous ne risquez pas d’être malade.