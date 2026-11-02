Cette enseigne de déstockage née dans le Pas-de-Calais s'installe dans un ancien Lidl : Tefal, Moulinex et Mattel à petits prix

À Wingles, dans le Pas-de-Calais, le nouveau magasin Vank Distribution propose des jouets, du petit électroménager et des équipements de cuisine à petits prix.

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Le déstockage chez Vank Distribution

Alors que les fêtes de fin d’année approchent à grands pas, de nombreuses personnes vont commencer à acheter les cadeaux de Noël pour leurs proches. Cependant, ces cadeaux peuvent représenter un budget conséquent et mettre à mal votre porte-monnaie. Au quotidien, vous pouvez aussi découvrir cette règle pour économiser sur les courses.

Pour faire des économies tout en offrant des objets de qualité, vous pouvez vous tourner vers les enseignes de déstockage. L’une d’entre elles vient notamment d’ouvrir un nouveau magasin ce samedi 31 octobre, dans le Pas-de-Calais.

Des grandes marques à petits prix

Il s’agit de l’enseigne Vank Distribution qui a ouvert un nouveau magasin à Wingles, dans le Pas-de-Calais, d’où elle est originaire. Cette enseigne propose des “lots de marque, des marchandises excédentaires et des opportunités de déstockage”, comme le rapporte Actu Pas-de-Calais.

L'ouverture d'un magasin Vank DistributionCrédit photo : Vank Distribution / Facebook

Elle est spécialisée dans le déstockage et le rachat et la vente de produits de grandes marques. On y retrouve du petit électroménager, des jouets, de l’art de la table, des produits beauté, high-tech et bricolage.

Des jouets et du petit électroménager

Parmi les marques, on peut dénicher des produits Tefal, Moulinex, Mattel ou BaByliss.

Des jouets BarbieCrédit photo : Vank Distribution / Facebook

Dans ce nouveau magasin, vous aurez donc l’opportunité de dénicher de nombreux jouets à petits prix, idéal à l’approche des fêtes de Noël, mais aussi du petit électroménager comme des machines à café ou des airfryers, et des équipements de cuisine comme des verres, des poêles et des casseroles.

La suite après cette vidéo

Un nouveau magasin

Cette enseigne, qui est née dans le Pas-de-Calais, se développe en France puisqu’elle a déjà ouvert plusieurs magasins éphémères et permanents, notamment dans les Hauts-de-France. Si vous cherchez des bons plans dans la région, notez qu'un magasin Gamm Vert va également fermer ses portes et organise un grand déstockage jusqu'au 7 novembre.

Ce nouveau magasin sera situé à Wingles, au 24 rue Romain Rolland, dont les locaux étaient anciennement occupés par l’enseigne Lidl. La boutique sera ouverte du mercredi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, le samedi de 10 h à 18 h ainsi que le dimanche de 10 h à 17 h. Ne manquez pas ces bonnes affaires !

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Titulaire d’un master 2 en journalisme, Lisa Guinot compte cinq ans d’expérience en presse écrite et web. Chez Demotivateur, elle couvre l’actualité généraliste, les sujets de société et la vie pratique, ainsi que l’environnement et la cause animale.

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