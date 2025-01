Voici comment retirer facilement les étiquettes collées sur la vaisselle ou le verre

Vous venez d’acheter de nouvelles assiettes, mais vous avez du mal à retirer leurs étiquettes ? Pas de panique, voici quelques astuces qui devraient vous aider.

Quand on achète de nouvelles assiettes, des bocaux ou encore des récipients en verre, on remarque souvent une étiquette collée au fond de l’objet. Malheureusement, cette étiquette peut être très difficile à retirer, car elle peut laisser des résidus de plastique sur le nouvel objet.

Crédit photo : iStock

Pour éviter de frotter pendant des heures et d’abîmer votre récipient, il existe quelques astuces simples et pratiques pour éliminer les étiquettes et les résidus de colle. Suivez le guide.

L’eau chaude

Crédit photo : iStock

La première solution consiste à immerger votre vaisselle dans de l’eau chaude pendant quelques minutes. Avec le temps et la chaleur, l’étiquette va ramollir et il ne vous restera plus qu’à frotter avec une éponge pour l'enlever définitivement.

La chaleur

Faire chauffer l’étiquette est une bonne façon de s’en débarrasser. Pour cela, vous pouvez recouvrir l’étiquette avec un morceau de scotch avant de faire chauffer la zone à l’aide d’un allume-gaz, ou encore d’un briquet. Une fois que l’étiquette est chaude, tirez sur le morceau de scotch pour l’enlever.

Un corps gras

Crédit photo : iStock

L’huile d’olive ou le beurre peuvent s’avérer utiles pour retirer une étiquette. Il vous suffit d’appliquer le corps gras sur l’étiquette et de laisser agir pendant 10 à 30 minutes, selon la résistance de la colle. Retirez ensuite le tout à l’aide d’un chiffon ou d’une éponge imbibée de liquide vaisselle, puis rincez à l’eau.

L’acétone

L’acétone est un composé que l’on retrouve dans plusieurs produits (comme le dissolvant) et qui peut s’avérer utile pour dissoudre les étiquettes. Pour cela, ajoutez de l’acétone dans de l’eau chaude mélangée à du savon et grattez un peu l’étiquette. Selon Ooprint, vous pouvez également facilement retirer une étiquette d’une bouteille en verre en la frottant avec un coton imbibé de dissolvant.

Le bicarbonate de soude

Crédit photo : iStock

Le bicarbonate de soude est un allié dans notre maison qui peut nous aider à la nettoyer, mais aussi à éliminer les étiquettes collantes. Pour cela, versez trois cuillères à soupe de bicarbonate dans de l’eau chaude. Trempez ensuite votre vaisselle dans le mélange et le tour est joué.