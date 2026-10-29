Grille-pain branché en continu : voici pourquoi il faut le débrancher avant de dormir et surveiller son état

Avant d’aller vous coucher, il est important de penser à débrancher un appareil de la cuisine pour des raisons de sécurité. Voici lequel.

Quand on va se coucher, on fait souvent le tour de la maison pour vérifier que tout est en ordre. Il est important de vérifier que la porte d’entrée est bien fermée et que les lumières et les appareils électroniques sont éteints.

En plus de cela, certains appareils doivent être débranchés avant d’aller dormir. C’est le cas d’un appareil de cuisine qui peut être très dangereux si on le laisse branché en continu, et ce même la journée.

Débrancher son grille-pain

Il s’agit du grille-pain, un accessoire dont on ne peut plus se passer les matins. Généralement posé sur un plan de travail, le grille-pain peut rester branché plusieurs heures, semaines, voire en continu si vous ne pensez jamais à le débrancher. Pourtant, cette habitude est très mauvaise, voire dangereuse.

Selon L'Internaute, il est conseillé de débrancher son grille-pain dès que l’on a fini de l’utiliser. Ainsi, si vous faites griller du pain le matin pour avoir des tartines au petit-déjeuner, pensez à le débrancher juste après son utilisation.

Des risques d’incendie

Cette consigne de sécurité est importante et souvent mentionnée sur la notice de l’appareil. En effet, si vous laissez votre grille-pain branché, certaines parties internes de l’appareil peuvent rester sous tension. Quand il fonctionne, le grille-pain a des résistances qui atteignent des températures très élevées, et il peut mettre du temps à refroidir. Le laisser branché augmente les risques qu’il continue de chauffer.

Dans ce cas, cette surchauffe pourrait provoquer un court-circuit, voire un incendie.

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Vérifier l’état du grille-pain

En plus de cela, il est important de faire attention à l’état général du grille-pain. Si vous remarquez que le plastique est déformé, l’apparition de traces de surchauffe, un grésillement, des étincelles ou une odeur de brûlé, faites attention. Ces signes doivent vous pousser à débrancher immédiatement votre appareil et à contacter le vendeur ou le fabricant.

Pour votre sécurité, faites attention à l’état de votre grille-pain, pensez à le débrancher après chaque utilisation et éloignez-le des points d’eau et des surfaces inflammables comme l’essuie-tout et le carton. De cette façon, vous garderez une maison sûre et pourrez aller vous coucher en toute sécurité.