À 27 et 26 ans, ils quittent l'Angleterre pour la Thaïlande avec leurs enfants : leurs dépenses passent de 2 310 à 870 euros par mois

Âgés de 27 et 26 ans, Saskia et Ben ont décidé de quitter le Royaume-Uni pour s’installer en Thaïlande avec leurs trois enfants. Depuis leur emménagement, ils ont fait de grosses économies.

Saskia Dayanci, 27 ans, et son compagnon Ben, 26 ans, vivaient au Royaume-Uni avec leurs trois enfants. Ils louaient une maison de trois chambres quand ils ont décidé de tout quitter pour aller s’installer en Thaïlande.

“C’était surtout mon esprit aventurier et mon envie de faire quelque chose d’un peu différent et original qui nous a poussé à partir. Je voulais offrir plus d’expériences aux enfants et c’est venu naturellement”, a expliqué Saskia à Lad Bible.

Ils plaquent tout pour la Thaïlande

Pour pouvoir partir, le couple a vendu tous ses biens sur Facebook Marketplace, ce qui lui a permis de récolter plus de 4 700 euros. Saskia faisait déjà l’école à la maison pour ses enfants dont elle n’a pas eu besoin de trouver un établissement scolaire en Thaïlande. De son côté, Ben a décroché un emploi dans une école, ce qui a permis à la famille de déménager. Ils ne sont pas les seuls à avoir fait ce choix car c'est aussi le cas de Jasmine Carr et de son mari Ross, qui ont quitté l'Angleterre avec leurs trois enfants pour s'installer en Thaïlande.

Crédit photo : Saskia Dalyanci / SWNS

Au Royaume-Uni, la famille dépensait plus de 2 312 euros chaque mois en comptant le loyer, les factures, la taxe d’habitation et la nourriture.

“Nous payions un loyer exorbitant pour vivre dans une région où le coût de la vie était élevé et où les écoles de qualité n’étaient pas nécessaires pour nos enfants. Nous souhaitions de toute façon déménager et avions envisagé de rester au Royaume-Uni, mais nous avions toujours rêvé de vivre à l’étranger”, a expliqué Saskia.

Des milliers d’euros d’économies

Désormais installée à Chiang Mai en Thaïlande, la famille a beaucoup réduit ses dépenses. Depuis qu’il a emménagé, le couple a économisé plus de 1 185 euros par mois. Le loyer de Sanskia et Ben a diminué de moitié alors qu’ils ont une plus grande maison. C'est aussi le cas de ce couple qui est parti vivre en Thaïlande avec ses deux enfants pour 70 euros par jour.

Crédit photo : Saskia Dalyanci / SWNS

Saskia et Ben dépensent désormais 870 euros par mois, contre 2 312 euros auparavant. Leur facture d’eau est passée de 94 euros à 3 euros, l’électricité de 166 euros à 105 et le budget alimentaire de 600 euros à 105 euros par mois.

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“Tout se passe vraiment très bien”

Le couple s’est facilement intégré et a retrouvé un niveau de vie similaire à celui qu’il avait au Royaume-Uni. Ben gagne un salaire annuel de 18 262 euros par mois dans son école.

“Tout se passe vraiment très bien et nous nous sommes intégrés très facilement. Nous prenons le temps de socialiser, de faire des activités et d’avoir des routines familiales à la maison. Pour nous, il n’y a pas de programme scolaire spécifique et nous nous situons plutôt dans la catégorie de l’apprentissage informel. En résumé, nous suivons les intérêts de nos enfants et nous planifions et animons des activités en fonction de leurs centres d’intérêt. Nous continuons à soutenir activement leur apprentissage, mais c’est très différent d’une salle de classe”, a expliqué la mère de famille.

Le couple ne sait pas encore s’il restera en Thaïlande ou s’il reviendra un jour au Royaume-Uni. Installé et bien intégré, il se contente pour le moment de profiter de l’instant présent.