À la trentaine, ce couple a pris « sa retraite » pour parcourir l’Asie avec ses deux enfants, en vivant avec seulement 70 euros par jour. Un mode de vie qui leur offre la liberté dont ils rêvaient.

Ces dernières années, de plus en plus de familles ont tout quitté pour aller s’installer à l’autre bout du monde, à l’image de ces jeunes parents britanniques qui ont vendu leur maison pour louer une villa en Thaïlande.

Il semblerait que certains de leurs compatriotes suivent le même exemple. Ryan et Jess, un couple originaire de Cambridge, en Angleterre, ont eux aussi fait le choix de poser leurs valises au pays du Sourire, rapporte le site LADbible.

Contrairement à leurs concitoyens, ils ont décidé de prendre « leur retraite » afin de voyager à travers l’Asie, loin des tracas du quotidien et du brouhaha de la ville.

Crédit Photo : SWNS

Une famille s’installe en Thaïlande et dépense 70 euros par jour

Ryan Blackley, 35 ans, et son épouse Jess, 34 ans, ont déménagé en Thaïlande avec leurs fils plus tôt cette année. Avant ce grand départ, les deux trentenaires avaient parcouru le monde ensemble en 2016.

Dix ans plus tard, le couple a opté pour ce pays d’Asie du Sud-Est pour entamer un nouveau chapitre avec leurs deux enfants, Noah, six ans, et Bodhi, quatre ans.

Interrogés par nos confrères, les deux Britanniques assurent ne dépenser que 60 livres sterling (environ 70 euros) par jour pour vivre au quotidien.

Par ailleurs, ils ne travaillent pas pour le moment puisqu’ils se considèrent comme «retraités», grâce aux revenus générés par la location de leurs deux appartements ainsi que de leur maison familiale.

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Ces biens leur rapportent environ 2 500 livres, soit près de 2 900 euros par mois. Une somme qui leur permet de financer leur train de vie sur place.

À seulement 20 ans, Jess a pu acheter son premier appartement pour 120 000 livres sterling (environ 140 000 euros) avant de le mettre en location.

Le couple a ensuite acheté un deuxième appartement pour 145 000 livres sterling (169 000 euros). Ils l’ont finalement vendu 183 000 livres sterling (213 000 euros), avant d’utiliser cet argent pour acquérir leur maison de quatre chambres en 2021.

Selon leurs calculs, ils dépensent en moyenne 1 800 livres sterling par mois (environ 2 100 euros) pour vivre en Thaïlande, contre 2 300 livres (2 700 euros) lorsqu’ils habitaient de l'autre côté de la Manche.

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Envie de profiter de la vie à fond

Sur le papier, Ryan et Jess avaient tout pour être heureux. Le hic ? Ils ont commencé à s’inquiéter face au coût élevé de la vie en Angleterre. Mais ce n’est pas tout. Les parents avaient aussi des doutes quant à la sécurité et au système scolaire britanniques.

« Nous avions un plan pour quitter le Royaume-Uni, et cela passait par l’immobilier », explique le père de famille à LADbible.

Avant d’ajouter :

« Nous nous considérons tous les deux comme retraités, car la gestion de nos biens immobiliers demande très peu d’entretien et d’efforts ».

La famille Blackley s’est donc envolée pour Chiang Mai, au nord de la Thaïlande, le 24 février dernier et n’est jamais revenue depuis.

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Grâce au visa « Destination Thailand » (DTV) valable cinq ans, Ryan et Jess peuvent tous deux y vivre et travailler à distance.

Une chose est sûre : le couple ne regrette pas son choix radical. Et pour cause : il estime même que « toute la conception de la vie est à l’envers » puisqu’il faudrait « aller à l’école, travailler, puis seulement profiter de la vie une fois arrivé à 68 ans ».

« Qui sait, premièrement si vous serez encore en vie à cet âge et, deuxièmement, dans quel état de santé vous serez », ajoute-t-il. Concernant l’éducation, les parents ont choisi d’enseigner eux-mêmes certaines matières à leurs enfants. La famille prévoit également de voyager prochainement. Elle compte se rendre en Malaisie et à Singapour.