À la découverte du Château-Hôtel Grand Barrail, la destination à ne pas manquer à Saint-Émilion pour un week-end de bien-être et de tranquillité

Entre tourisme œnologique, terroir, gastronomie et détente, le Château-Hôtel Grand Barrail a tout à offrir. Après une importante rénovation en 2023, cette adresse 5* au cœur des vignes de Saint-Émilion est à la fois chaleureuse et élégante, dont la promesse est de s'y sentir comme à la maison. Et bingo ! C'est un sans-faute pour le Château-Hôtel Grand Barrail. Retour sur expérience.

Même sous la pluie, la magie opère. Depuis Paris, jusqu'à Libourne, seulement trois petites heures nous séparent de ce lieu magnifique. Et c'est au cœur des vignes de Saint-Émilion que l'on aperçoit au loin ce château pointer le bout de son nez. Une demeure dont la construction remonte au début du XXe siècle.

Le Château et ses jardins. Crédit : Château-Hôtel Grand Barrail

C'est à René Bouchart, Chevalier de la Légion d'Honneur et Industriel Malteur & Brasseur, que l'on doit la toute première architecture du Château Grand Barrail Lamarzelle Figeac, en 1902. Après être passé par les mains de plusieurs familles durant plusieurs années, le Château est racheté au début des années 90 par Monsieur et Madame Gross qui décident d'en faire un Hôtel-Restaurant. Ils entament alors d'importants travaux pour transformer ce "simple" Château en un hôtel unique et prestigieux. Paré de 4*, le Château-Hôtel Grand Barrail accueille ses premiers clients en 1993, et ouvre une nouvelle aile, surnommée La Résidence un an plus tard avant deux nouvelles extensions en 2003.

Finalement, le groupe familial CHG Participations (hôtels Le Burgundy et Le Lancaster à Paris) acquiert la propriété en 2019 et se donne pour objectif de sublimer cette résidence déjà exceptionnelle. La direction de l'établissement est confiée à Benjamin Robic en février de la même année, qui a amené avec lui toute son expertise pour faire du Château-Hôtel Grand Barrail un lieu de convivialité.

Les dernières rénovations, confiées à l'architecte de renom Jean-Philippe Nuel l'année dernière, dévoilent un château plus contemporain, entraînant alors une montée en gamme. C'est d'ailleurs pour ça que le Château-Hôtel Grand Barrail fait partie aujourd'hui de la prestigieuse collection Small Luxury Hotels of the World™️ (SLH).

Mais revenons-en à nos premières impressions. Quand on dit qu'elles ne se trompent jamais, on en a eu la confirmation ! Devant ce sublime établissement niché au milieu des vignes de Saint-Émilion, le temps s'arrête. Finalement, on ne distingue presque pas les extensions qui ont été réalisées au fil des années. Tous les styles se mélangent à la perfection, et nos yeux ne savent plus où se poser. Si sous la pluie on s'émerveille, on se demande ce qu'il en est quand il fait beau ! Maintenant on y va réellement, et on vous emmène avec nous à la découverte du Château-Hôtel Grand Barrail.

L'extérieur du Château. Crédit : Château-Hôtel Grand Barrail

Se sentir comme à la maison au Château-Hôtel Grand Barrail

Si la demeure impressionne par sa grandeur et sa magnificence, l'atmosphère y est des plus chaleureuses. La réception se prête au jeu du salon privé, avec sa bibliothèque et ses œuvres d'art. En poursuivant la visite, on tombe directement sur l'une des pièces maîtresses de l'établissement : la Verrière. Véritable passerelle entre la demeure historique construite en 1902 et les extensions plus modernes, ce passage semblable à un jardin d'hiver est une connexion entre toutes les parties du château (entre les chambres et les salons notamment). On pourrait largement y installer un fauteuil pour flâner ici toute la journée, juste avec la chaleur du soleil et un livre pour un instant de tranquillité.

Le hall d'entrée et la Verrière. Crédit : Château-Hôtel Grand Barrail

En haut de ces quelques marches, on découvre le lounge, le bar et les deux salles de restauration. Le bar, placé dans la rotonde du château est cosy, feutré et ses vitraux historiques laissent passer une lumière tamisée. On y découvre de véritables trésors de la région viticole ! Juste à côté, la salle Mauresque, le point d'orgue de ce lieu 5*. Cette pièce rend hommage au souhait premier de René Bouchart, fondateur du château : retrouver l'atmosphère qu'il aimait tant de ses voyages d'affaires en Tunisie. Ce boudoir au style Rococo est une invitation au voyage vers l'Orient. Tout y est pour se sentir dépaysé. Mais notre coup de cœur dans cette salle, c'est sans aucun doute les vitraux qui apportent une lumière sans pareille. Déjeuner bistronomique ou dîner gastronomique, c'est une expérience que l'on n'oublie pas de sitôt. Surtout avec les assiettes signées Quentin Merlet, chef de cuisine au Grand Barrail depuis 2019.

Le bar et la Salle Mauresque. Crédit : Château-Hôtel Grand Barrail

La seconde salle de restaurant, la Grande Salle, est entièrement habillée de boiseries. Un style plus contemporain, mais avec des moulures classiques, est ultra-lumineuse et c'est bien normal. Elle donne directement sur la terrasse et les grands jardins du Château. Avec des vignes à perte de vue, on se laisse aller à une balade digestive tout autour du domaine pour se dépayser complètement.

La Grande Salle de restaurant. Crédit : Château-Hôtel Grand Barrail

De retour à l'intérieur, on part découvrir les chambres. Au total, 46 chambres divisées en plusieurs superficies (allant de 30 m² à 60 m² pour la suite royale). Neuf d'entre elles sont situées dans le bâtiment d'origine, contre les 37 autres qui sont dans les annexes. Toutes conservent ce style héritage du château avec un lit à baldaquin, du plus classique au plus moderne. L'ambiance des chambres est vraiment paisible et, mis à part quelques détails que l'on ne retrouve que dans des hôtels, on s'y sent vraiment comme à la maison.

On profite sans modération du petit balconnet pour admirer les vignes à l'infini, encore et toujours. On ne voudrait plus jamais quitter cet endroit ! Et pourtant, il y a de quoi faire pour parfaire ce week-end de bien-être.

Différentes chambres proposées au Château-Hôtel Grand Barrail. Crédit : Château-Hôtel Grand Barrail

Le Château-Hôtel Grand Barrail, un havre de paix et de bien-être

Si certains prennent le temps de se reposer dans leur chambre, nous on part découvrir toute la beauté que la région a à offrir. Et pour ça, le Château-Hôtel Grand Barrail met à disposition des vélos électriques pour vous déplacer au milieu des vignes et partir à la découverte des domaines aux alentours et surtout, de la commune de Saint-Émilion. Grâce à une application gratuite, on se laisse aller avec des parcours déjà enregistrés. L'application nous propose même de nous arrêter à plusieurs endroits stratégiques, où on peut s'enrichir grâce à des explications directement en ligne. Malgré un temps plutôt pluvieux pour nous, c'est validé !

On s'arrête plus longuement à Saint-Émilion, pour déambuler dans ses ruelles et tarder devant les caves. Mais si on retournait au château pour s'accorder un moment de bien-être ? Direction le Spa du Château-Hôtel Grand Barrail, signé Sothys. Dans cette ambiance aux inspirations orientales et ses parfums envoûtants, on se laisse aller à l'apaisement le plus complet. Le bain à remous, posé devant le paysage, appelle à la détente. On profite aussi du hammam, du sauna et on s'offre un instant de plaisir avec un soin dans l'une des quatre cabines (dont deux doubles).

Le bain à remous. Crédit : Château-Hôtel Grand Barrail

La Maison Sothys présente de nombreuses formules mais celle qu'on vous conseille le plus est le Soin Signature Grand Barrail au cœur des vignes. Cette expérience de 2h30 est mémorable ! Un bain à remous de 30 minutes, suivi par un gomme sucre/sel/pépins de raisin de 30 minutes, suivi d'un massage signature Grand Barrail (au lait de pêches de vigne, huile de pépins de raisin et pochons chauds garnis de pépins de raisin) de 60 minutes puis on finit par un soin du visage Sothys Organics de 30 minutes.

Une des cabines de soin. Crédit : Château-Hôtel Grand Barrail

De quoi rentrer complètement détendu, n'est-ce pas ? Et si le temps le permet, on pique une tête dans la piscine extérieure (chauffée) ! Après toutes ces aventures, on file se changer pour profiter d'une dernière expérience, gastronomique cette fois-ci. Et là aussi, c'est un sans-faute.

Une nuit (très) reposante et un petit-déjeuner plus tard, il est déjà temps de repartir. Mais une chose est sûre, on reviendra !

La piscine extérieure. Crédit : Château-Hôtel Grand Barrail

Château-Hôtel Grand Barrail, le bilan

On ne peut que vous recommander le Château-Hôtel Grand Barrail. Cet établissement 5* a tout pour plaire : des chambres à l'assiette aux activités, il y a tout pour transformer un banal week-end en souvenirs inoubliables. Le service est à la hauteur des attentes et tout le personnel est aux petits soins pour vous garantir le meilleur accueil.

C'est vraiment une adresse incontournable dans la région bordelaise pour découvrir toute la richesse des vignobles (on vous le conseille vivement si vous êtes féru de vins). C'est alors que, des étoiles plein les yeux et l'estomac bien rempli, on repart en se faisant la promesse de revenir très prochainement.

Château-Hôtel Grand Barrail 5*

Route de Libourne D243

33330 Saint-Émilion