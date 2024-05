« Centralia » : cette ville étrange brûle depuis plus de 60 ans et elle est aujourd'hui inhabitable

Après la mystérieuse Forest City, ou encore la fantomatique “Paradise City”, on vous présente désormais Centralia : une ville fantôme qui brûle depuis 1962. Explications.

Située en Pennsylvanie, aux États-Unis, cette ville abandonnée fait face à un phénomène surprenant : un incendie souterrain. Depuis plusieurs années, rien n’y fait, personne n’arrive à mettre fin à cet incendie incontrôlable. Au fil des années, les rues de la ville ont commencé à se fissurer en raison de la chaleur qui s'infiltrait. Pire encore, des émanations de gaz toxiques ont forcé les habitants (environ 2800) à quitter précipitamment leurs foyers.

Crédit : Instagram



Crédit : Instagram

Une ville en flammes

L'incendie souterrain est né en raison d’un départ de feu dans les mines de charbon, situées sous la ville. Petit cours d’histoire : la ville de Centralia a été construite en 1866, à côté d’une exploitation minière. Durant plusieurs années, la ville a été prospère jusqu’en 1962, lorsque l’incendie s’est déclaré. Comme le rapporte Linternaute dans un article, en 1981, le gouvernement fédéral a “déclaré l'état d'urgence et a ordonné l'évacuation totale de la ville.” Aujourd’hui, la ville de Centralia n’est plus que bâtiments abandonnés, lieux fantômes, gaz toxiques et températures élevées. L’incendie se poursuit toujours.

Comme le précise Allthatsinteresting, l’état de Pennsylvanie a tenté à plusieurs reprises d’arrêter la propagation du feu, mais rien n’y faisait. Même si cette ville fantôme est abandonnée et que l’ensemble de ses habitants a été évacué, ce lieu insolite attire des visiteurs curieux. Ils découvrent alors une ville déserte avec de la fumée s’élevant du sol. Peu rassurant...

Crédit : Instagram

Crédit : Wikipedia



Crédit : Wikipedia

Les villes fantômes

La tendance semble être aux villes fantômes et abandonnées dans le monde. Il y a quelques semaines, on vous parlait notamment de Forest City, une ville futuriste qui avait coûté plus de 100 milliards de dollars en Malaisie, qui est désormais laissée à l'abandon et où la nature a repris ses droits. Dans la ville de Whittier, en Alaska, se trouve aussi un lieu de vie étonnant, qui lui, n'est pas abandonné. Il s'agit des Begich Towers. Un immeuble-ville accessible uniquement par un tunnel. Des lieux insolites qui ont de quoi intriguer. N'est-ce pas ?

Crédit : Google