«Surréaliste» : accessible par un tunnel, cet immeuble héberge tous les habitants de cette ville qui n'ont jamais besoin d'en sortir

Imaginez-vous vivre dans un seul et même immeuble avec tous les autres habitants de votre ville. Étrange, n’est-ce pas ? Pourtant, cette situation est bien réelle. En Alaska, dans la ville de Whittier, proche de la grande ville d’Anchorage, se trouve un immeuble pas comme les autres. Dans cette ville au sud de l’Alaska, qui compte 272 habitants, 217 d’entre eux vivent dans le même immeuble : le Begich Towers, accessible uniquement par un tunnel. Non, ce n’est pas une blague.

Surnommée la “ville sous un toit”, elle permet à ses habitants de ne pratiquement jamais en sortir. Aussi surprenant que cela puisse paraître, dans cet immeuble, tout est fait pour que les habitants restent au chaud. Commissariat de police, supermarché, cabinet médical, église et école, tout, absolument tout se trouve dans cet immeuble. Impressionnant, n’est-ce pas ?



Une ville surréaliste

Comme le rapporte le forum Reddit, une personne qui a déjà résidé dans cet immeuble a décrit l’expérience comme “surréaliste”. Et on veut bien le croire. Les habitants ne peuvent pas en sortir comme ils le souhaitent : “Ne pas pouvoir partir quand on le souhaite est vraiment un sentiment étrange. Ils ferment complètement le tunnel et de 22 heures à 5 heures du matin, vous ne pouvez ni entrer ni sortir de la ville”, a-t-il expliqué. Il a ajouté : “C'est une communauté très unie, et des gens nous demandaient constamment d'où nous venions.” On veut bien le croire !



Bien que les raisons de cette sécurité ne soient pas évoquées, on suppose que les conditions météorologiques de la région y sont pour beaucoup. Il est plus facile pour les habitants de résider dans cette infrastructure adaptée au grand froid. Sur TikTok, une jeune résidente de l'immeuble a dévoilé une vidéo de l'intérieur du bâtiment sur la plateforme. Une vidéo qui a comptabilisé 3,4 millions de vues.

Une histoire qui nous rappelle la Century City de Qianjiang, cette ville en Chine à Hangzhou, où près de 20 000 personnes vivent dans le même immeuble et n’ont pas besoin d’en sortir non plus. Appelé le Regent International, ce bâtiment fait plus de 260 000 kilomètres carrés, et comprend tous les services et commerces utiles. Hallucinant !

