Ces 2 hauts lieux du tourisme français dans le top 10 mondial des endroits à ne plus visiter

Un guide, qui recense les endroits menacés par la surfréquentation touristique, a placé deux hauts lieux du tourisme français dans son Top 10.

Le tourisme se porte comme un charme en France !

Après deux années presque blanches - pandémie de Covid-19 oblige - le secteur s’est relevé, à tel point que la fréquentation touristique a dépassé son niveau d’avant crise sanitaire l’été dernier, comme l’a révélé l’Insee en octobre 2022.

Tous les voyants sont donc au vert mais un petit grain de sable pourrait bien venir enrayer la machine dans un futur proche, à commencer par la surfréquentation.

En effet, la dégradation de certains sites provoquée par le tourisme de masse n’est pas sans conséquences. C’est en substance ce qu’affirme « Fodor’s Travel » qui vient de placer deux hauts lieux du tourisme français dans son top 10 des endroits à ne plus visiter.

Surfréquentation touristique : les falaises d’Étretat et les calanques sont-elles en danger ?

Comme chaque année, ce site spécialisé dans les guides touristiques a ainsi publié sa « no list » des 10 endroits à éviter en raison de la surfréquentation touristique et des risques que cela représente pour l’environnement.

Et dans cette liste figurent deux sites français bien connus des touristes : les falaises d’Étretat en Normandie et le parc national des calanques situé notamment sur les communes de Marseille, Cassis ou encore La Ciotat dans les Bouches-du-Rhône.

Ces paysages idylliques souffrent ainsi de leur succès et plusieurs observateurs tirent aujourd’hui la sonnette d’alarme.

Co-présidente de l’association « Étretat Demain », Shaï Malet dénonce cette surfréquentation. « L’hyper tourisme est extrêmement néfaste. On voit que les sentiers sont complètement sur-piétinés, par endroits cela se creuse. Cela crée des éboulements qui sont de plus en plus fréquents », déplore-t-elle ainsi au micro de France Télévisions.

Victimes de l’érosion du littoral, les falaises d’Étretat reculent de 20 centimètres chaque année. C’est pourquoi Shaï Malet réclame l’instauration d’une « jauge de 5 000 véhicules par jour » sur place afin de pouvoir préserver les lieux.

Même constat dans les calanques ou un système de quotas a d’ores et déjà été installé depuis l’été 2022. Une mesure qui semble d’ailleurs porter ses fruits, notamment dans la calanque de Sugiton, située entre Marseille et Cassis, où seules 400 personnes sont autorisées au quotidien.

Suffisant pour sauvegarder ces trésors de la nature ? Seul l’avenir nous le dira !