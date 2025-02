Ce pays est le plus petit d'Asie, mais il attire des millions de touristes : voici pourquoi

Saviez-vous que le plus petit état d’Asie était en réalité le plus touristique au monde ? On vous le présente.

Envie de partir en vacances et d’être dépaysé ? Et si vous vous rendiez dans le plus petit état d’Asie. Lorsque l’on pense à cette région du monde, on pense notamment à la Thaïlande, le Vietnam, Singapour ou même le Japon. Pourtant, un autre pays fait partie de l’Asie et compte à lui seul près de 1,5 million de touristes par an. Un chiffre qui ne cesse d’augmenter. Cet état, considéré comme le plus petit d’Asie, n’est autre que les Maldives.

Jusqu’ici plutôt connu pour être LA destination de rêve par excellence pour les couples et les pour les voyages de noces, les Maldives s’impose désormais, aussi, comme le lieu parfait pour s’offrir des vacances en famille, sans forcément ruiner son budget “vacances” pour les cinq prochaines années. Car oui, les Maldives à un prix accessible, c’est possible.



Crédit : IStock

Pourquoi découvrir les Maldives ?

Si les Maldives plaisent tant, c’est notamment grâce à leur richesse de paysages. Pour rappel, le plus petit état d’Asie, avec sa superficie de 316 km2 et ses 540 000 habitants, se démarque par ses plages idylliques, ses eaux turquoise et surtout ses 26 atolls situés au cœur de l’Océan Indien. Et c’est en se rendant sur l’une des 1000 îles idylliques des alentours que les voyageurs pourront en prendre plein les yeux. Sur les îles qui se trouvent aux alentours de la capitale, Malé, se niche un complexe hôtelier d’exception. Sur place, les touristes s'offrir des excursions en bateau pour admirer les dauphins ou les raies mantas dans leur état naturel, faire de la plongée libre ou encore se délecter d’une bonne dose de farniente en se prélassant sur une plage de sable blanc.

Le Centara Mirage Lagoon Maldives fait notamment partie de ces hôtels de la région facile d’accès : seulement 40 minutes de bateau depuis le port de l’aéroport de Malé suffiront pour arriver sur l’île de Nakachchafushi. Cet hôtel a l’avantage de proposer plusieurs gammes de chambres avec des prix plus abordables (environ 300€/nuit). Son truc en plus ? Ses activités destinées aux enfants : le complexe propose, en plus de son lagon d’exception et de ses piscines, des toboggans et des zones d'éclaboussures, un parc aquatique, une rivière paresseuse avec courant pour se laisser porter sur l’eau en toute détente et même, un espace de relaxation dédié aux enfants : le Candy Spa. En clair, c’est le lieu parfait pour passer des vacances en famille.

Un lagon riche de sa vie sous-marine

Voyager aux Maldives, s’est aussi en prendre plein les yeux, sous l’eau. Comment ? En admirant les récifs coralliens encore préservés, en s’offrant une sortie en bateau pour admirer tortues, requins et raies pastenagues… En clair, si vous aimez la vie sous-marine, vous ne serez pas déçus. Le Sirru Fen Fushi Private Lagoon Resort, situé à une heure d’hydravion de Malé, s’investit notamment dans la restauration du corail sous-marin, via son projet de Coralarium : une structure en forme de cube, semi-immergée dans le lagon, qui a pour but d’attirer plusieurs espèces de poissons et d’algues. Face au réchauffement climatique, le récif corallien de la région est mis à rude épreuve, c’est pourquoi des projets de sensibilisation et de restauration sont mis en place par les établissements. Et les voyageurs peuvent y participer. Une belle façon de s’engager dans la protection de la biodiversité marine, même en vacances.



Crédit : SirruFenFushi-Private Lagoon Resort

Alors, si vous cherchez à en prendre plein les yeux lors de vos prochaines vacances, pourquoi ne pas tenter une visite dans le plus petit état d’Asie ?