Elle quitte l'Angleterre pour vivre en Malaisie dans une maison de 5 chambres payée cash : ses factures fondent, mais un poste de dépense explose

Partie du Kent en 2024, Saira Hayati vit à Melaka. Ses courses et ses factures ont fondu, mais un poste de dépense a explosé depuis son départ.

Saira Hayati a payé cash une maison de cinq chambres et six salles de bain à Melaka, en Malaisie : 344 m² pour environ 192 000 euros. En Angleterre, cette mère de cinq enfants remboursait 1 673 euros de crédit chaque mois pour une maison de quatre chambres.

Cette Britannique de 50 ans, originaire de Gravesend, dans le Kent, s'est installée à Melaka en 2024. Elle avait acheté la maison en décembre 2023, profitant d'un taux de change favorable. Son plus jeune enfant l'a suivie. Les quatre autres vivent et travaillent toujours en Angleterre.

Un budget divisé par deux

Saira Hayati a détaillé ses dépenses à l'agence britannique SWNS. Au Royaume-Uni, elle estime qu'elle dépensait entre 4 315 et 4 694 euros par mois. En Malaisie, elle évalue son budget entre 2 136 et 2 239 euros. Selon ses calculs, elle économise jusqu'à 30 000 euros par an. Ce chiffre correspond au haut de la fourchette : le détail de ses postes donne un écart un peu plus faible.

Le premier poste a disparu. Sans crédit ni loyer, son logement ne lui coûte plus que la taxe locale, 24 euros par mois contre 335 euros de council tax dans le Kent, et 36 euros de charges pour l'entretien du domaine, la piscine et la salle de sport.

Les factures ont fondu aussi. L'eau lui coûtait 179 euros par mois en Angleterre, elle en paie 6. Son forfait mobile est passé de 60 à 12 euros. Ses courses, entre 777 et 1 036 euros par mois au Royaume-Uni, tombent à 96 euros, surtout des fruits, de quoi faire des jus et des produits d'hygiène.

Un massage de deux heures lui revient à 24 euros. Elle y va donc chaque semaine.

Les restaurants, seul poste qui explose

Tout n'a pas baissé. Saira Hayati mange beaucoup plus souvent dehors : 763 euros par mois de restaurants et de plats à emporter, contre 119 à 239 euros en Angleterre. Elle paie aussi une femme de ménage, 179 euros par mois, et des cours particuliers pour son enfant, 358 euros. Ces deux dépenses n'existaient pas dans son budget britannique.

Sa situation n'est pas celle de tout le monde. Ancienne directrice d'une agence de gestion immobilière et d'un courtier en prêts immobiliers, elle gérait 350 biens et en possédait une dizaine. Avant de partir, elle en a vendu une partie et placé plus de 119 000 euros dans un coffre à Singapour, en partie en or. Elle comptait prendre sa retraite. Elle est finalement devenue créatrice de contenu sur les réseaux sociaux.

Le problème, en Angleterre, c'est que peu importe combien vous gagnez, ce n'est jamais assez.

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Un détour par Dubaï

Son installation n'a pas été linéaire. Début 2025, sur sa propre chaîne YouTube, elle expliquait avoir quitté la Malaisie pour Dubaï, puis être revenue au Royaume-Uni. Un podcast britannique diffusé en février 2025 évoquait aussi son retour au pays.

Elle y a refait sa vie. Après la fin d'un mariage de 22 ans, elle s'est remariée en Malaisie quatre mois avant la publication de l'article. Elle dit aujourd'hui se sentir en meilleure santé, entre la natation, les jus de fruits frais et les balades en bateau.

D'autres familles britanniques ont fait le même calcul, comme ce couple parti vivre à Kuala Lumpur avec ses enfants dans un appartement avec piscine.

Source : SWNS & Saira Hayati (YouTube)