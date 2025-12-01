Hôtel de charme proche de Cavalaire-sur-Mer : vivez le Sud

Entre le golfe de Saint-Tropez et les collines parfumées du Rayol-Canadel, un hôtel de charme s’avance discrètement face à la mer : Les Terrasses du Bailli. Niché dans un écrin de verdure, cet établissement 3 étoiles séduit par ses chambres lumineuses, sa piscine chauffée et sa terrasse dominant les flots turquoise. À moins d’une dizaine de kilomètres de Cavalaire-sur-Mer, l'hôtel offre un séjour paisible à toute la famille, où l’on respire la Provence entre ciel azur et horizon infini.

Le Sud authentique : une parenthèse entre mer et collines

Au Rayol-Canadel, la vie coule au rythme des vagues et des marchés où les produits locaux parfument les ruelles. Entre la baie de Cavalaire-sur-Mer et les plages dorées du littoral, chaque séjour s’ouvre sur un espace préservé :

criques discrètes,

sentiers bordés de pins,

vue dégagée sur la Méditerranée.

Les villages alentour invitent à la flânerie, à partager un déjeuner gourmand et ensoleillé en terrasse.

N'hésitez pas à prolonger la balade jusqu’au village du Rayol. Depuis notre hôtel proche de Cavalaire-sur-Mer, on se sent proche de tout sans subir la cohue estivale : un décor naturel complet, lumineux, où l’on prend le temps d’explorer et de respirer.

Les Terrasses du Bailli : entre mer et nature préservée

Rénové en 2023, l'hôtel Les Terrasses du Bailli combine l’esprit d’une maison d’hôtes et le confort d’un hôtel 3 étoiles. Les 24 chambres lumineuses sont toutes équipées de la climatisation et d’un accès Internet. Certaines disposent d’une terrasse avec vue sur la mer, offrant un cocon idéal après une journée passée autour de Cavalaire-sur-Mer.

Autour, tout respire la sérénité :

jardin soigné,

piscine extérieure avec transats et petite restauration en été,

espaces baignés de lumière.

L’ambiance invite à ralentir, à savourer le calme et la douceur du Sud. Chaque détail, du mobilier à la restauration sur place, est pensé pour le bien-être. L’hôtel se distingue par son équilibre parfait entre élégance française et harmonie naturelle.

Crédit photo : Les Terrasses du Bailli

Séjourner autrement : détente, partage et art de vivre

Aux Terrasses du Bailli, chaque séjour se vit comme une expérience humaine avant tout. Loin des clichés des stations balnéaires, l’adresse mise sur la convivialité et l’attention portée à chaque personne. Les voyageurs y trouvent le juste milieu entre prestations variées et liberté totale.

Le petit déjeuner, servi en plein air ou dans la salle à manger chaleureuse, donne le ton d’une journée paisible. Plus tard, certains préfèrent une pause au bord de la piscine. D’autres profitent de l’ombre des palmiers pour lire ou simplement partager un instant suspendu.

En toute saison, notre hôtel proche de Cavalaire-sur-Mer invite à partager un moment de détente. Vous avez le choix entre :

farniente au bord de l’eau,

une pause bien-être à l’institut Esthederm, situé dans l’Hôtel Le Bailli de Suffren à quelques mètres,

un dîner convivial dans la villa des années 30, rénovée dans un style méditerranéen chic et apaisant.

Par ailleurs, les espaces communs favorisent la rencontre et l’échange, tandis que les chambres assurent intimité et confort grâce à des équipements de qualité et à une ambiance apaisante. Chaque détail concourt à ce que chaque moment reflète l’art de vivre du Sud : simple, sincère et chaleureux.

Cavalaire-sur-Mer en toile de fond de votre séjour

La proximité de l’hôtel avec Cavalaire-sur-Mer enrichit l’expérience, offrant une autre facette de la douceur de vivre méditerranéenne. On y découvre le charme de son port de plaisance, parfait pour une promenade en fin de journée, et la quiétude de ses longues plages de sable fin, idéales pour une baignade en famille.

C’est là toute la subtilité de notre emplacement : séjourner dans notre hôtel proche de Cavalaire-sur-Mer, c’est s’offrir la liberté d’explorer les trésors de la baie avant de retrouver, le soir venu, le cocon intimiste de votre terrasse face aux îles d’Or.

Un séjour complet, entre nature préservée et horizons marins, où chaque instant devient une invitation à profiter pleinement du Var authentique.