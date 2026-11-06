Il est parti à pied d'Éthiopie en 2013 pour refaire le chemin de l'humanité : treize ans plus tard, il arrive aux portes des États-Unis, à mi-chemin

Paul Salopek a entrepris le projet d'une marche de l'humanité, baptisé Out of Eden Walk, de l'Ethiopie jusqu'en Terre de Feu, au Chili.

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Paul Salopek

Parti en 2013 depuis l’Ethiopie pour rejoindre la Terre de Feu à pied, Paul Salopek s’apprête à poser le pied aux États-Unis. Une étape particulière, à la moitié de son chemin de l’Humanité, pour le journaliste américain.

Au mois de janvier 2013, Paul Salopek s’est lancé dans une aventure assez extraordinaire. Ce journaliste et écrivain américain, lauréat de deux prix Pulitzer, avait alors 50 ans. Il voulait retracer le chemin de l’humanité, à pied, en partant de la vallée du RIft, considérée comme le berceau de l’Humanité, en Ethiopie. Son projet, soutenu par National Geographic, est baptisé “Out of Eden Walk”.

Un projet pour reconnecter l’Humanité à ses racines

Il s'agit d'une expédition pédestre transcontinentale de près de 42 000 kilomètres. Paul Salopek retrace à pied le parcours de la toute première grande migration humaine datant de l'âge de pierre. Paul Salopek a entrepris cette expédition pour ralentir le rythme de l'information et reconnecter l'humanité à ses racines communes.

Il utilise cette marche comme un laboratoire de journalisme lent (slow journalism). En se déplaçant au rythme de ses pas, il prend le temps de documenter la vie des populations locales et d'aborder de grandes thématiques contemporaines à travers un prisme historique et humain.

Paul SalopekCrédit photo : Paul Salopek / National Geographic Society

Au départ de l’Ethiopie, il a traversé le Moyen-Orient, l'Asie centrale, la Chine, la Corée du Sud et le Japon. Après avoir traversé le Pacifique à bord d’un gigantesque porte-conteneurs commercial, il a franchi l'hémisphère occidental en atteignant l'Alaska et la Colombie-Britannique. Pour contourner certains obstacles côtiers d'Alaska, il a récemment adapté son périple en naviguant en kayak.

L’arrivée imminente aux États-Unis

En suivant précisément la route migratoire empruntée par nos ancêtres à l'âge de pierre, il cherche à rappeler que nous partageons tous une seule et même histoire d'origine. C'est une manière de traverser les frontières géopolitiques artificielles d'aujourd'hui pour exposer les points communs fondamentaux qui unissent les êtres humains, qu'ils soient bergers en Éthiopie, nomades au Kazakhstan ou citadins en Chine.

Bien qu'il voyage de façon très primitive (à pied ou à dos de mulet), il utilise la technologie moderne pour partager ses chroniques en direct. Cela crée un contraste volontaire qui lui permet d'analyser la façon dont la mondialisation s'infiltre jusque dans les coins les plus reculés de la Terre. Il documente comment la technologie, le commerce et les bouleversements climatiques lient désormais le destin d'un village isolé à celui du reste de la planète.

Paul SalopekCrédit photo :Paul Salopek / National Geographic Society

En novembre 2026, Paul Salopek se trouve sur la côte ouest de l'Amérique du Nord, progressant à la frontière entre le Canada et les États-Unis. Après 13 ans de voyage et plus de 30 000 kilomètres parcourus, il réalise actuellement la transition entre la Colombie-Britannique et l'État de Washington.

Le grand point d'étape de ce mois de novembre 2026 marque son entrée officielle à pied sur le territoire continental des États-Unis, sur lequel il n’avait pas remis les pieds depuis 2013.

La suite après cette vidéo

Encore deux ans de périple jusqu’en Terre de Feu

Une fois cette frontière franchie, il s'apprête à entamer une immense descente vers le sud à travers tout le continent américain, soit environ 17 500 km, avec pour objectif à long terme de traverser l'Amérique centrale puis de longer la cordillère des Andes pour atteindre son terminus en Terre de Feu.

D'après les dernières estimations du projet et de la National Geographic Society, Paul Salopek devrait achever son expédition autour de l'été 2028. À son arrivée en Terre de Feu, au Chili, l'odyssée aura duré un peu plus de 15 ans au total, alors que les prévisions initiales lors du départ en 2013 tablaient sur une aventure de 7 ans.

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États-Unis

Jérémy Birien

Au sujet de l'auteur :

Journaliste et expert des médias digitaux avec plus de 15 ans d'expérience, Jeremy Birien collabore avec la rédaction de Demotivateur depuis plus de 10 ans. Diplômé de l'ISFJ avec un Master en Journalisme (Bac +5), il a forgé son expertise au sein de médias leaders tels que Melty et Jellysmack. Spécialiste des nouveaux formats d’information et ambassadeur voyage, il apporte son regard acéré et sa rigueur éditoriale pour décrypter l'actualité, les tendances de société et l'évasion. Son parcours académique et sa maîtrise historique de la ligne éditoriale de Demotivateur.

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