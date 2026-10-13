Il part de Montréal pour une marche autour du monde : 11 ans et 75 500 km plus tard, sa mère l'attend à l'arrivée

Jean Béliveau a marché tout autour du monde pendant 11 ans

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Jean Béliveau

En 2011, Jean Béliveau a bouclé son tour du monde à pied, entamé 11 ans auparavant. Lors de son retour à Montréal, sa famille était présente pour des retrouvailles émouvantes.

Dans beaucoup de pays dans lesquels il est passé, il était surnommé “The Walking Man” mais pour les Canadiens francophones, il est “Le Marcheur”. Jean Béliveau est revenu à Montréal, en 2011, bouclant alors son tour du monde à pied, entamé il y a 11 ans.

Il avait quitté la ville canadienne le 18 août 2020 pour un périple de 75 500 km à travers 64 pays, effectué en 4 077 jours. Ce périple a fait l’objet d’un livre intitulé “L’Homme qui marche”, publié en 2013.

11 ans loin des proches

Après un périple exceptionnel de 11 ans et 2 mois à travers 64 pays pour promouvoir la paix et la non-violence, ces retrouvailles familiales tant attendues ont été chargées d'une vive émotion. Onze années à parcourir le monde, c’est aussi onze années loin de ses proches. Quand Jean Béliveau est revenu à Montréal le 16 octobre 2011, pour la première fois depuis plus d’une décennie, sa mère faisait partie des proches venus l'accueillir.

Jean Béliveau à son retour à MontréalCrédit photo : Lapresse.ca

Aux côtés de sa mère, son épouse Luce Archambault, qui l'avait soutenu à distance tout au long de sa marche, et le reste de sa famille étaient présents pour célébrer la fin de son tour du monde à pied. Plus de cent sympathisants ont parcouru avec lui les derniers kilomètres dans les rues de Montréal.

Après le périple, place à la “vraie mission”

Bien naturellement, une question se posait : qu’allait-il faire après avoir terminé ce tour du monde ? Jean Béliveau s’est lancé une nouvelle mission, qu’il qualifie lui-même de “vraie mission” : promouvoir un “vrai ministère de la Paix” au sein du gouvernement fédéral du Canada, espérant pouvoir diffuser cette idée dans d’autres pays.

Cette démarche s'inscrivait dans le prolongement de son périple reconnu par l'UNESCO, mené dans le cadre de la Décennie internationale de la promotion d'une culture de la non-violence et de la paix.

Jean BéliveauCrédit photo : Jean Béliveau

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Un projet jamais concrétisé

Malheureusement, cette ambition n’est restée qu’au stade de la proposition symbolique et militante, sans jamais se concrétiser sur le plan gouvernemental au Canada ou au Québec. N'ayant pas réussi à faire plier le pouvoir politique, Jean Béliveau a poursuivi sa « vraie mission » par d'autres moyens.

Il s'est recentré sur le circuit des conférences publiques, des interventions scolaires et des activités philanthropiques (notamment comme ambassadeur pour la Société canadienne du cancer), continuant de diffuser son message de non-violence de manière citoyenne.

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Jérémy Birien

Au sujet de l'auteur :

Journaliste et expert des médias digitaux avec plus de 15 ans d'expérience, Jeremy Birien collabore avec la rédaction de Demotivateur depuis plus de 10 ans. Diplômé de l'ISFJ avec un Master en Journalisme (Bac +5), il a forgé son expertise au sein de médias leaders tels que Melty et Jellysmack. Spécialiste des nouveaux formats d’information et ambassadeur voyage, il apporte son regard acéré et sa rigueur éditoriale pour décrypter l'actualité, les tendances de société et l'évasion. Son parcours académique et sa maîtrise historique de la ligne éditoriale de Demotivateur.

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