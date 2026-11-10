« Sur le papier, l'Australie est l'endroit idéal » : partie de Manchester, cette sage-femme de 29 ans déchante une fois sur place

Chaque année, des milliers de Britanniques partent en Australie pour des vacances ou pour commencer une nouvelle vie. Mais ceux qui prennent un aller simple déchantent rapidement en découvrant le pays.

En 2024, près de 50 000 Britanniques ont quitté le Royaume-Uni pour l’Australie grâce à un visa « vacances-travail », c’est 31 000 de plus que l’année précédente. Si le pays des kangourous est vu comme un eldorado par de nombreux jeunes anglais, ils sont nombreux à déchanter vite une fois dans le pays.

Kyle MacNeill, journaliste pour The Independent, a recueilli le témoignage de plusieurs Anglais dont la vision de l’Australie a complètement changé. Parmi eux, Antonia qui semble regretter son voyage.

1,2 million de Britanniques vivent en Australie

Ils seraient plus de 1,2 million de Britanniques à vivre actuellement en Australie. Depuis des décennies, ce pays à l’autre bout du monde fascine. Il est perçu comme un paradis où poursuivre ses rêves est possible. L’inflation, le coût de la vie et la montée des extrêmes au Royaume-Uni ont ainsi convaincu certains d’entre eux de déménager là-bas.

En Australie, le soleil est très présent (plus de 3 000 heures d’ensoleillement par an sur la majeure partie du continent), le surf y règne en maître, les barbecues sur les plages de sable fin aussi. « Sur le papier, l’Australie est l’endroit idéal », reconnaît Antonia, sage-femme de 29 ans qui a quitté Manchester pour s’installer sur la côte est australienne en 2024.

« Il y fait beau, les gens sont sympathiques, les infrastructures sont de qualité, le système de santé est performant, les opportunités d’emploi sont nombreuses… et le pays est magnifique », affirme la jeune femme.

De plus, le salaire moyen est de 50 000 livres en Australie (59 000 euros) contre 37 000 au Royaume-Uni (44 000 euros). Pourtant, ce paysage de carte postale ne répond pas à toutes les attentes des ressortissants britanniques.

L’illusion des Britanniques débarqués en Australie

Crédit photo : Jennifer Dudley-Nicholson/ iStock

Une fois sur place, l’illusion du pays paradisiaque disparaît. Les Britanniques trouvent que la culture australienne est plus « policée ». « J'avais l'impression que tout restait un peu en surface ; il me manquait ce côté brut, plus authentique », confie Antonia.

En Australie, ces jeunes anglais ne retrouvent pas la richesse culturelle et architecturale de leur pays. D’ailleurs, le sport y est très présent, bien plus que les arts, regrettent-ils. « Je m'attendais, en somme, à retrouver le Royaume-Uni avec du soleil ; je pensais que, sur le plan culturel, ce serait très proche. Or, ce n'est vraiment pas le cas. C'est très américain », déplore Izzy, professeur de 29 ans qui vivait à Brisbane.

La suite après cette vidéo

L’impression d’avoir « laissé son âme derrière elle »

Crédit photo : Kitsada Wetchasart/ iStock

Outre cette différence culturelle, l’Australie peut sembler hostile pour ces ressortissants anglais. « J’ai ressenti ma condition de personne noire bien davantage en Australie que je ne l’ai jamais ressentie au Royaume-Uni », assure encore Antonia. La jeune femme souligne le manque de diversité en Australie :

« Au Royaume-Uni, nous bénéficions d'une immense diversité et d'un environnement véritablement multiculturel ; on a tendance à considérer cela comme un acquis, comme quelque chose d'inéluctable ».

Les zones rurales sont bien plus conservatrices, renchérit Lyle, un professeur d’histoire qui vit à Melbourne. Il affirme même que certains sont obsédés par « l'héritage britannique blanc », tandis qu’Izzy évoque la façon dont les Australiens parlaient des Aborigènes.

Enfin, pour les jeunes arrivants, il est difficile de trouver un emploi dans un pays où le coût de la vie est élevé. C’est une fois sur place que ces Anglais réalisent que l’herbe n’est pas toujours plus verte ailleurs. « Il a fallu que je quitte le Royaume-Uni pour réaliser à quel point ce pays comptait pour moi, tout comme mes amis et ma famille ». En s’installant en Australie, Izzy avait comme l’impression d’avoir « laissé [s]on âme derrière [elle] ».

Selon The Independent, Izzy a quitté Brisbane pour voyager en Nouvelle-Zélande. Quant à Antonia, bien qu’elle s’exprime au passé et laisse suggérer qu’elle serait retournée au Royaume-Uni, rien n’indique son statut actuel.