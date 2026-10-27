Retraite : face à la hausse des prix, il quitte Majorque pour la Thaïlande et ne paie plus que 100 euros de loyer

Rafa Luiz, un homme originaire d’Espagne, a décidé d’aller vivre en Thaïlande. Il est passé de 1 250 euros à 100 euros de loyer par mois et fait de grosses économies.

Rafa Luiz est un Espagnol originaire de Majorque qui est parti à la retraite en mai 2025. À ce moment-là, il touchait une pension de retraite de 1 250 euros par mois. Cependant, avec cette somme, il lui était difficile de vivre confortablement dans son pays d'origine.

En Espagne, à cause de la hausse des prix du logement, de l’alimentation et des services publics, de plus en plus de retraités espagnols décident de déménager et de poser leurs valises dans un autre pays.

Il part en Thaïlande

C’est le cas de Rafa Luiz qui, six jours après sa retraite, a déménagé à Prachuap Khiri Khan, à l’autre bout du monde, en Thaïlande. Il a pris cette décision pour obtenir un pouvoir d’achat plus élevé, mais aussi pour rejoindre une Thaïlandaise avec qui il entretenait une relation à distance depuis un an.

Aujourd’hui, il ne paie plus que 100 euros de loyer par mois pour sa maison et a fait de grosses économies. C'est également le cas de ce couple originaire des États-Unis qui est parti vivre en Espagne et est passé de 2 230 à 90 euros de frais d'assurance santé.

Des charges réduites

En plus du loyer, le coût de l’alimentation et des charges est faible en Thaïlande, comme le révèle le créateur de contenu Sergio Castillon Calderon, qui a rendu visite à Rafa Luiz et a publié une vidéo sur TikTok à ce sujet.

@sergiocastillo.180 PRÓXIMAMENTE EN YOUTUBE. JUBILADO ESPAÑOL VIVIENDO EN TAILANDIA 🇹🇭 PAGANDO 100€/MES DE CASA. Suscríbete para no perdértelo (link en mi biografía). ♬ original sound - SergioCastillo.180

Pour l’électricité et l’eau, Rafa Luiz paie 800 bahts, soit 20 euros par mois, avec la climatisation allumée tous les jours. Il est possible de manger l’un des plats les plus célèbres du pays, le pad thaï, pour seulement 60 bahts, soit environ 1,60 euro.

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De grosses économies

En Thaïlande, il verse entre 500 et 600 euros à sa femme par mois pour couvrir les dépenses communes. En cas de besoin supplémentaire, il peut ajouter 200 euros, ce qui revient à un budget mensuel de 700 à 800 euros au total pour le couple.

De cette façon, Rafa Luiz mène un train de vie bien plus confortable qu’à Majorque, en plus d’avoir retrouvé la femme qu’il aime. Un déménagement bénéfique.