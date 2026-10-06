Ils quittent le Royaume-Uni pour la Nouvelle-Zélande avec leurs deux enfants : quelques mois plus tard, ils ont l'impression de vivre dans les années 1990

Une famille de Britanniques a tout quitté pour s’installer à l’autre bout du monde après avoir dépensé 23 600 euros. Depuis, elle a l’impression de vivre comme dans les années 1990.

Sean Purdy, 36 ans, et sa femme Tania, 40 ans, n’ont pas hésité à abandonner le Royaume-Uni pour vivre en Nouvelle-Zélande avec leurs deux enfants : leur fils Atticus, 8 ans, et leur fille Aurelia, 7 ans.

Aujourd’hui, le couple estime que cette décision « en valait la peine ». Et il n’a pas lésiné sur les moyens pour s’installer à l’autre bout du monde, rapporte le site LADbible.

Une famille britannique quitte tout pour s’installer en Nouvelle-Zélande

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la famille est habituée à voyager. Avant le grand départ, ils ont passé neuf mois en Amérique du Sud. Sur place, Sean et Tania ont continué à travailler : le premier dans le marketing et la seconde en tant qu’enseignante.

Le problème ? Leur mode de vie nomade n’était plus viable sur le long terme. En mai dernier, ils sont retournés en Angleterre, où ils ont pris une décision radicale : vivre en Nouvelle-Zélande.

De son côté, Tania avait postulé à plusieurs postes d’institutrice sur place. Dès le lendemain de leur retour au Royaume-Uni, elle a passé un entretien pour l’un d’entre eux, avant d’apprendre une semaine plus tard qu’elle avait été retenue.

Crédit Photo : Sean Purdy / SWNS

Une fois cette étape terminée, les Purdy ont mis leur maison en vente. Le hic ? Les transactions immobilières prennent généralement du temps. Face à cette situation, ils ont dû emprunter 15 000 livres (environ 17 700 euros), puis recevoir 5 000 livres supplémentaires (près de 5 900 euros) de leur famille pour financer leur voyage.

En septembre dernier, Sean, Tania et les enfants se sont envolés pour Katikati, dans la Baie de l’Abondance, où ils louent une maison.

Une nouvelle vie plus tranquille

Depuis, Tania enseigne dans un établissement secondaire, tandis que son compagnon est devenu ouvrier afin de participer aux dépenses du foyer.

Si les époux ont réalisé que la vie n’était pas moins chère qu’en Angleterre, ils profitent d’un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Au total, leur budget mensuel s’élève à environ 1 800 livres (environ 2 120 euros). Selon Sean, le Royaume-Uni manquait de « culture et de lien social ».

Crédit Photo : Sean Purdy / SWNS

Le père de famille va encore plus loin. Il estime que la Nouvelle-Zélande « lui rappelle la Grande-Bretagne » des années 1990, à une époque où « les gens semblaient simplement vouloir aider les autres, mêmes lorsqu’ils ne les connaissaient pas ».

« Cela nous a un peu surpris car, d’après notre expérience au Royaume-Uni, les gens sont serviables, mais ils sont davantage centrés sur eux-mêmes et sur ce qu’ils ont à faire », explique-t-il.

Avant d’ajouter :

« Les Néo-Zélandais semblent davantage tournés vers les autres et heureux d’aider spontanément des inconnus ».

L’ancien spécialiste du marketing gagne désormais 31 942,50 livres par mois (environ 37 700 euros), tandis que son épouse touche 42 590 livres (environ 50 200 euros).

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Un grand départ coûteux

Pour financer leur installation en Nouvelle-Zélande, la famille Purdy a dû dépenser 3 000 livres (environ 3 540 euros) pour des visas donnant directement accès au statut de résident.

Ce n’est pas tout. Les examens médicaux ont coûté 800 livres (environ 940 euros), sans compter les 300 livres (environ 350 euros) pour les vérifications des antécédents judiciaires. Enfin, les billets d’avion se sont élevés à 3 000 livres (près de 3 540 euros).

« Une tonne d’autres petites dépenses » a ensuite fait grimper la facture, soulignent les principaux concernés.

Crédit Photo : Sean Purdy / SWNS

Même s’ils ont dû emprunter de l’argent pour tout payer, Sean et Tania ne regrettent pas. Ils vivent désormais à proximité des plages et des montagnes.

« Pour le moment, le principal compromis, c’est que les premières années seront plus difficiles financièrement, le temps de nous installer dans ce nouveau pays », confie le trentenaire.

Néanmoins, toute la famille a déjà adopté son nouveau mode de vie, moins stressant et plus tourné vers l’humain. Les parents ont hâte de conclure la vente de leur maison au Royaume-Uni afin d’obtenir un prêt immobilier ici.

Bonne chance !