Une nuit dans une cabane perchée en haut d'un arbre, l'aventure luxueuse et insolite à découvrir en Normandie

Et si on passait la nuit perché en haut d'un arbre ? Au cœur de la campagne normande, le Château d'Audrieu propose une chambre à plus de... 7 mètres de haut ! Cette cabane luxueuse est parfaite pour s'évader le temps d'une nuit. On vous raconte.

Rien qu'en passant le portail, on est tout de suite dépaysé. Il y a quelques jours, nous sommes allés à la découverte du Château d'Audrieu. Situé au cœur de la campagne normande, à vingt minutes de Caen et dix minutes de Bayeux, le village d'Audrieu rend hommage aux soldats. Car c'est dans une région remplie d'histoire, proche des plages du Débarquement, que ce village rend hommage tous les jours à ces héros. Les cloches de l'église gothique Notre Dame d'Audrieu sonnent alors tous les jours pour les quelque mille âmes résidantes de la commune.

Mais si on s'éloigne de quelques pas, en lisière du village, on découvre le Château d'Audrieu, classé Monument historique et membre du réseau Relais & Château depuis 1977. Il est racheté en 2015 par le Groupe familial Caravelle, fondé par Pierre-André Martel et Hélène Martel-Massignac. Aujourd'hui dirigé par leur fille, Lorène Martel, l'établissement connaît d'importantes rénovations avant d'appartenir à la nouvelle marque hôtelière 2L Collection (qui compte également le Château de Fonscolombe en Provence, l'Hôtel Cinq Codet à Paris et l'Hôtel Les Lumières à Versailles).

L'entrée du Château d'Audrieu. Crédit : Pierre Le Moellic

Dans ce prestigieux cadre, entouré de verdure et d'étangs naturels, on se laisse complètement aller. De la campagne à perte de vue, de la forêt et, au loin, le bout du clocher. Nous sommes accueillis par Nono et Marguerite, les deux ânes gardiens de la maison. Derrière cette bâtisse classée et datant du 18e siècle, et après avoir traversé les jardins, roseraies et allées bordées d'arbres fruitées, on aperçoit notre fameuse chambre pour la nuit : une cabane perchée en haut de deux arbres magnifiques. De quoi vivre la vie de château, même à plus de 7 mètres de haut.

Vous la distinguez notre "petite" cabane perchée ? Crédit : Pierre Le Moellic

Une cabane de luxe perchée en haut d'un arbre

Pour allier expérience de luxe et insolite, vous ne trouverez pas mieux. Une fois qu'on arrive sous ces grands arbres, on se sent alors tout petit. L'escalier en bois, presque suspendu dans les airs, nous invite à se hisser à plus de 7 mètres et là, nos yeux s'émerveillent. Devant un panorama exceptionnel sur les jardins et le Château, on ne sait plus où donner de la tête !

Les escaliers semblent suspendus dans le vide. Crédit : Pierre Le Moellic

Avec sa surface totale de 65 m² (dont 25 m² à l'intérieur), la Cabane Perchée de Luxe est une véritable extension du Château d'Audrieu. On y retrouve tous les équipements que l'on pourrait avoir dans une chambre classique. Lit king size, baignoire, dressing, espace de travail et surtout, cette grande terrasse extérieure équipée. Comment ne pas avoir envie de se lover dans le rocking-chair, un livre entre les mains et un bon verre de cidre produit par la maison ? Si c'est ça le paradis, on signe tout de suite.

Crédits photos : Pierre Le Moellic

De loin, on distingue également la piscine du Château d'Audrieu qui nous donne envie de plonger dedans ! Bon, tout dépend de la météo normande, on vous l'accorde. Mais nous, on a eu beaucoup de chance, et c'est aussi pour ça qu'on a pu profiter du petit-déjeuner directement amené sur la terrasse de la cabane. Après cette nuit hors du temps (et du sol), on redescend de notre rêve éveillé, l'esprit reposé et plein de souvenirs inoubliables.

Un petit-déjeuner de rêve, dans un cadre de rêve. Crédit : Pierre Le Moellic

Le Château d'Audrieu, une parenthèse bucolique made in Normandie

Si vous recherchez une escapade à seulement deux heures de Paris, c'est l'endroit idéal. Le Château d'Audrieu est une parenthèse charmante et dépaysante, où le bien-être et la gastronomie sont également maîtres des lieux. L'établissement est parfaitement adapté pour des week-ends (ou vacances) en famille avec même des tout-petits.

Crédits photos : Pierre Le Moellic

C'est également l'occasion de découvrir toute la richesse de la région. Des plages du Débarquement au Centre Guillaume Le Conquérant à Bayeux où est abritée la tapisserie de Bayeux (ou "tapisserie de la Reine Mathilde"), inscrite au registre Mémoire du monde par l'UNESCO, en passant par la route du cidre ou la route du fromage, la Normandie a tellement à vous offrir. Impossible de s'ennuyer ! Et si, au contraire, vous souhaitez vous ennuyer, le Château d'Audrieu sera le repère parfait pour faire une pause dans le temps.

Finalement, on n'aurait presque pas envie de partager l'endroit car on aimerait le garder comme notre petit jardin secret, mais comment ne pas vous en parler ? C'est une expérience tout simplement inoubliable.

La cabane perchée du Château d'Audrieu. Crédit : Pierre Le Moellic