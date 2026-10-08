« C'est une plage éblouissante et qui est en même temps apaisante » : Calais élue plage préférée des Français en 2026 devant Berck-sur-Mer

Vous ne savez pas où partir pour profiter de la mer ? Pour vous donner des idées, découvrez la plage préférée des Français en 2026.

L’été, pendant les vacances, l’une des activités préférées des Français est d’aller se ressourcer au bord de la mer. De nombreux vacanciers aiment se prélasser sur la plage, bronzer, écouter le bruit des vagues et se rafraîchir dans l’eau.

Mais pour bien profiter de son séjour, il est important de savoir où aller. Pour cela, un sondage a été réalisé par Surfrider Foundation Europe afin de désigner la plage préférée des Français en 2026.

Quelle est la plage préférée des Français ?

En réalisant ce sondage, l’organisme a pour but d’attirer l’attention sur les menaces qui pèsent sur les plages et le littoral comme la pollution, l’érosion, la montée des eaux et l’artificialisation. Après plusieurs semaines de compétition et des dizaines de milliers de votes, le verdict est tombé.

La plage préférée des Français en 2026 n’est autre que celle de Calais. Ces dernières 24 heures, cette destination a récolé 11 800 votes des internautes face à Berck-sur-Mer (8 040 votes).

“Une plage éblouissante et apaisante”

Cette consécration est une fierté pour les habitants de la commune et pour la maire, Natacha Bouchart.

“C’est la reconnaissance de ce projet qui a vu le jour il y a maintenant cinq ans. Nous sommes en quatrième année d’exploitation et on monte crescendo. Les espaces sont nombreux en termes de respiration, de promenade. On a plus d’1,7 km de sable à faire, c’est quelque chose d’assez merveilleux. C’est une plage éblouissante et qui est en même temps apaisante”, a-t-elle déclaré.

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Une plage qui a tout pour plaire

Ces dernières années, de gros efforts ont été faits par la ville pour transformer cette plage. On y retrouve désormais des espaces de jeux pour les enfants, une promenade, des commerces, une nouvelle digue et des activités nautiques.

Mais si la plage de Calais attire autant de visiteurs, c’est aussi grâce au célèbre Dragon de Calais qui parcourt le front de mer. Il s’agit d’une machine de spectacle en acier et en bois sculpté monumentale qui peut cracher du feu, de la fumée et de l’eau par sa gueule.

En termes d’environnement, des efforts ont été réalisés sur cette plage puisque des dispositifs de collecte du plastique ont été installés sur la digue. La ville lutte également contre les mégots et fait un suivi de la qualité des eaux de baignade.

Si vous voulez découvrir la plage préférée des Français, vous savez maintenant où vous rendre !