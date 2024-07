« Un petit coin de paradis » : cette plage française de rêve est à découvrir absolument pendant vos vacances

Qui a dit qu’il fallait aller dans un autre pays pour arpenter une plage paradisiaque ? Avec son eau cristalline et son sable fin, voici une plage française à ne pas louper pendant vos vacances.

Cet été, pas besoin de rejoindre la Sardaigne ou les îles pour admirer des paysages à couper le souffle, se baigner dans une eau cristalline et s’allonger sur le sable fin. En effet, il existe une plage paradisiaque en France qui réunit tous ces critères. Avec ses eaux turquoises et son kilomètre de sable, elle est considérée comme un petit coin de paradis en France.

Crédit photo : @journaldessables / Instagram

Il s’agit de la plage du Veillon, située à Talmont-Saint-Hilaire, en Vendée. Elle est reconnaissable par ses dunes de sable fin, les plus hautes du département, et son eau cristalline surplombée d'une forêt de pins et de chênes verts. La plage abrite un écosystème unique, dont des variétés rares comme l’oeillet des dunes et la linaire des sables.

“Un petit coin de paradis”

Chaque année, des milliers de visiteurs se pressent pour découvrir cette plage magnifique. En plus de vous baigner et de vous reposer sur le sable chaud, vous pouvez faire du surf, du paddle, du kitesurf et du canoë. Notez que la plage est surveillée en juillet et en août et que des aménagements sont accessibles pour les personnes à mobilité réduite. L’endroit est également idéal pour profiter d’un bon pique-nique.

“La plage du Veillon, c’est un peu comme un petit coin de paradis. C’est un lieu où l’on se sent apaisé, c’est le lieu où j’aime bien venir me ressourcer. Il n’y a que de la nature, quand on fait un 360°, on voit les falaises, les vagues, la plage, la plointe du Payré, la dune, c’est vraiment un endroit magnifique”, a affirmé Océane Lucas, championne du monde de Waveski, à France 3.

Crédit photo : @en.vendee / Instagram

Sur place, vous pourrez observer le charme de la nature, mais aussi une immense sculpture en bois flotté, réalisée par François Lesuisse.

Malheureusement, l’écosystème de la plage du Veillon est fragile et menacé par l’érosion, un phénomène naturel qui impacte de nombreuses espèces d’oiseaux migrateurs et autres animaux. En 2015, près de 100 000 coquilles Saint-Jacques ont disparu lors d’une tempête, qui a déplacé un énorme banc de sable sous-marin. Pour protéger le site, des mesures ont été mises en place comme un projet de réensablement et la stabilisation des dunes. Il est notamment interdit de marcher sur celles-ci pour ne pas les fragiliser davantage.

Crédit photo : iStock

Si vous souhaitez vous arrêter sur cette plage paradisiaque pendant vos vacances, vous pouvez y accéder en prenant la Talmondaise, une navette gratuite qui relie la plage et le centre-ville de Talmont-Saint-Hilaire. Pensez à vous promener dans les ruelles de cette commune majestueuse qui surplombe la mer pour profiter d'un panorama unique.