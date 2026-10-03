18 mm de taille maximale, une nouvelle espèce de grenouille minuscule découverte bluffe les scientifiques

Une nouvelle espèce de grenouille baptisée excidobates perplexus découverte en Equateur

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Une grenouille qui a laissé les scientifiques perplexes

L’Institut national de la Biodiversité de l’Équateur a annoncé la découverte d’une nouvelle espèce de grenouille, qui a déconcerté les scientifiques du fait de sa taille minuscule.

Et dire qu’elle a déconcerté les scientifiques, ce n’est pas un hasard. En effet, les chercheurs à l’origine de cette découverte ont décidé d’appeler l’espèce “Déconcertante”, pour bien faire comprendre que cet amphibien récemment mis au grand jour possède des aptitudes incroyables.

Une grenouille minuscule

La découverte est à mettre au crédit de scientifiques de l'Inabio, de la Jungle Dave's Science Foundation, de l'Université San-Francisco-de-Quito, de l'Université de l'Azuay, de la Fondation Nukamp, de l'Université de Floride centrale et de l'Université catholique d'Équateur. La description de "déconcertante" a été publiée dans la revue Zootaxa.

De son nom scientifique, excidobates perplexus, la petite grenouille mesure entre 15,1 à 18,3 millimètres de long. Elle est une espèce menacée par l'industrie minière comme l’indique le communiqué de l’Institut national de la Biodiversité de l’Équateur.

Une grenouille minisculeCrédit photo : Ezequiel Becerra

Même espèce de deux couleurs différentes

Deux cohortes ont été identifiées au niveau de la rivière Paute et au nord de la Cordillère du Condor, dans le sud de l'Équateur. Modeste en taille, le pays abrite 703 espèces d'amphibiens. Seuls la Colombie et le Brésil, bien plus étendus, présentent une diversité plus importante.

"La nouvelle espèce appartient au genre Excidobates, un groupe de grenouilles vénéneuses dont la diversité n'est pas encore totalement connue"

Bien qu'elles soient de la même espèce, les deux populations découvertes ne sont pas de la même couleur. Celle de la cordillère du Condor a le dos vert et des taches jaunes irrégulières tandis que l'autre est noire avec des motifs rouge écarlate.

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Une espèce menacée

Cette étonnante palette de couleurs au sein d'une même espèce a conduit les chercheurs à la baptiser perplexus, qui peut se traduire par "déconcertant", "déroutant", "perplexe".

Une analyse génétique a permis de confirmer qu'il ne s'agissait pas d'espèces différentes.

"Cette nouvelle espèce est confrontée à plusieurs menaces, la population du Condor se retrouve dans de grandes concessions minières destinées à l'extraction de cuivre, d'or et de molybdène"

De plus, ces grenouilles sont convoitées sur le marché noir en tant qu'animaux de collection, a ajouté l'institut. Les excidobates perplexus vivent dans des forêts bien conservées, où des arbres de plus de 15 mètres offrent des perchoirs de choix aux mâles pour coasser.

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Jérémy Birien

Au sujet de l'auteur :

Journaliste et expert des médias digitaux avec plus de 15 ans d'expérience, Jeremy Birien collabore avec la rédaction de Demotivateur depuis plus de 10 ans. Diplômé de l'ISFJ avec un Master en Journalisme (Bac +5), il a forgé son expertise au sein de médias leaders tels que Melty et Jellysmack. Spécialiste des nouveaux formats d’information et ambassadeur voyage, il apporte son regard acéré et sa rigueur éditoriale pour décrypter l'actualité, les tendances de société et l'évasion. Son parcours académique et sa maîtrise historique de la ligne éditoriale de Demotivateur.

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