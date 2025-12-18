La grenouille galaxie, une espèce endémique d’Inde, est menacée d’extinction à cause des photographes amateurs qui la traquent pour la prendre en photo.

Les forêts des Ghâts occidentaux, en Inde, abritent un spécimen aussi rare que magnifique : la grenouille « galaxie » (Melanobatrachus indicus).

Seule représentante de son genre, cette petite créature est reconnaissable grâce à sa peau qui ressemble à un ciel étoilé, d’où son surnom.

À l’instar de nombreux animaux, cet amphibien est classé comme espèce vulnérable. Mais celui-ci est désormais en danger d’extinction à cause du comportement inconséquent des humains.

Crédit Photo : Zoological Society of London

Une espèce rare en voie de disparition…

La grenouille galaxie serait sur le point de disparaître à cause des photographes animaliers, selon le chercheur britannique et membre de la Société zoologique de Londres, Rajkumar KP.

Dans les colonnes du Guardian, le spécialiste fait part de ses observations inquiétantes. Il assure que des photographes ont endommagé l’habitat des grenouilles après leur passage.

En 2020, ce zoologiste a identifié sept spécimens dans les Ghâts occidentaux, une chaîne montagneuse dans l’ouest de l’Inde. Les batraciens étaient alors cachés dans un tronc d’arbre.

Crédit Photo : iStock

Entre août 2021 et mai 2022, Rajkumar KP est retourné sur les lieux après la levée des interdictions de voyage liées à la pandémie de Covid-19. Sur place, l’expert a fait une terrible découverte : la zone était méconnaissable.

Selon ses dires, le tronc où vivait les grenouilles a été « brisé et déplacé », tandis que la végétation était piétinée. Pire encore, il ne restait plus aucune trace des grenouilles.

C’est dans ce contexte que le spécialiste a appris, par le biais d’un ami pisteur, que « deux ou trois photographes visitaient cet endroit ».

Crédit Photo : Zoological Society of London

… à cause des photographes

Plus tard, Rajkumar KP a eu vent de ce qu’il s’est passé. Les spécialistes de photographie animalière ont pris l’habitude de déplacer les troncs d’arbre au sol sans se préoccuper des nids des grenouilles.

L’expert a découvert que ces personnes manipulaient les animaux sans précaution alors que ces spécimens respirent par la peau. Le but ? Les photographier dans des décors « instagrammables ». L’un des pisteurs a assisté à la mort de deux grenouilles. Celles-ci sont mortes après avoir été manipulées.

« Il m’a expliqué qu’ils emmenaient l’animal devant un joli décor ou un tronc moussu, le déplaçant d’un endroit à l’autre pour obtenir de meilleures photos. Ce jour-là, ils ont attrapé cinq ou six grenouilles, et deux d’entre elles sont mortes », confie Rajkumar KP.

Un « avertissement clair »

Aujourd’hui, le spécialiste tire la sonnette d’alarme :

« Ce triste événement est un avertissement clair quant aux conséquences d’une photographie non réglementée », poursuit l’expert.

Avant d’ajouter :

« Bien pratiquée, cette activité peut être un atout précieux pour aider les défenseurs de l'environnement à mieux comprendre des aspects tels que la répartition ou le comportement des animaux. De plus, les clichés obtenus peuvent sensibiliser le public à ces espèces fascinantes ».

Crédit Photo : Zoological Society of London

De son côté, le Dr Benjamin Tapley, conservateur des reptiles et amphibiens à la Société zoologique de Londres, dénonce ces comportements.

« Je grimace chaque fois que je vois une photo d’une grenouille galaxie apparaître sur mon fil d’actualité. Je me demande simplement ce qui s’est passé. Comment cette photo a-t-elle été prise? Quel a été l’impact sur l’habitat ? ».

Il espère pouvoir « encourager les gens à agir de manière plus éthique afin que des espèces incroyables comme la grenouille galaxie puissent continuer à prospérer pendant des millions d’années encore ».

On croise les doigts !