À 23 ans, elle gagne jusqu'à 1 150 euros par mois en partageant des vidéos de son chat sur les réseaux sociaux

À 23 ans, une Américaine gagne de l’argent en exerçant le métier de ses rêves : elle partage des vidéos de son chat adoré sur les réseaux sociaux.

Les amoureux de chats auront du mal à cacher leur jalousie vis-à-vis d’Olivia Lamper. La raison ?

Cette Américaine de 23 ans génère des revenus en partageant des photos et des vidéos de son chat Finn sur les réseaux sociaux. Dans une interview accordée à People, elle revient sur cette nouvelle aventure.

Une Américaine adopte un chaton dans un refuge

Olivia Lamper, qui vit dans le New Hampshire, a adopté son chat tigré, Finn, dans un refuge animalier près de chez elle, alors qu’il était âgé de trois mois.

Elle l’avait déjà repéré une première fois avant de sauter le pas et de lui offrir un toit. Selon elle, elle a eu un véritable coup de foudre pour le chaton.

« Il était tellement joueur et sociable et n’arrêtait pas de ronronner. Nous sommes repartis ce jour-là sans lui, mais je n’arrêtais pas de penser à lui. Deux jours plus tard, je suis retournée l’adopter », confie la jeune femme.

Depuis lors, elle a tissé un lien solide avec son compagnon à quatre pattes, qu’elle décrit comme un animal « énergique » et très affectueux.

Crédit Photo : Olivia Lamper

À l’époque, Olivia a commencé à prendre des vidéos et des photos des acrobaties et autres pitreries de Finn. Elle partageait ensuite les images avec sa famille et ses amis. Mais, un jour, elle a décidé de faire découvrir son chat au monde entier.

Cette initiative avait aussi un objectif financier. Elle se souvient avoir pensé « à quel point ce serait incroyable de pouvoir gagner de l’argent en faisant quelque chose » qu’elle aimait déjà, « tout en passant du temps » avec ses chats.

Elle met son chat en scène sur les réseaux sociaux

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’Olivia a eu raison de se lancer sur les réseaux sociaux. Son contenu a en effet très vite trouvé son public.

Selon elle, l’une de ses vidéos les plus virales montre Finn en train de passer sa patte dans un distributeur automatique pour récupérer de la nourriture supplémentaire. Un vrai gourmand !

Si la jeune influenceuse est ravie de faire cette activité, elle reconnaît néanmoins que la création de contenu n’est pas facile tous les jours, notamment lorsque les vues et les likes ne sont pas au rendez-vous.

Elle a aussi appris à trouver un équilibre dans ses partenariats avec les marques. Par exemple, elle refuse désormais les propositions non rémunérées. Enfin, elle fait très attention à ne jamais demander à Finn de faire « quelque chose qui le met mal à l’aise ».

Aujourd’hui, Olivia compte un peu moins de 20 000 abonnés sur Instagram et TikTok.

La suite après cette vidéo

Des contenus qui lui rapportent parfois plus de 1 000 dollars

Interrogée sur ce qu’elle gagne grâce aux contenus de Finn, la jeune femme explique que ses revenus « varient beaucoup d’un mois à l’autre », en partie parce que les marques ne la paient pas en temps et en heure.

« Selon le partenariat, je peux ne recevoir mon paiement que deux semaines à deux mois après la mise en ligne du contenu », indique-t-elle.

Dans le détail, elle a gagné plus de 1 300 dollars (environ 1 145 euros) au mois de mai, mais ses revenus n’ont atteint que 400 dollars (350 euros) en août en raison des paiements différés. Elle précise que le mois de septembre lui a également permis de dépasser les 1 000 dollars.

Olivia, qui travaille à temps plein en parallèle de la création de contenu, assure qu’elle est encore en train de développer son activité afin d’en faire une véritable entreprise. Elle espère ainsi pouvoir s’y consacrer pleinement.

Au-delà de ce complément de revenus, l’Américaine se réjouit d’avoir découvert une belle communauté en ligne.

« Je me suis liée avec des dizaines d’autres créateurs de contenus consacrés aux chats et aux chiens sur Instagram, et j’adore voir leurs commentaires sous mes vidéos et aller à mon tour sur leurs pages pour leur montrer mon soutien », raconte-t-elle.

Elle ajoute :

« C’est vraiment spécial de pouvoir créer des liens avec des gens grâce à cet amour que nous partageons pour nos animaux ».

Une aventure qui ne fait que commencer !