« Le plus beau chat du monde » : ce chat à la particularité physique rare laisse bouche bée les internautes

Sur TikTok, un chat a fait fondre les internautes grâce à une particularité physique extrêmement rare.

Pebbles n’est pas un chat comme les autres. Cette adorable boule de poils est devenue une véritable star sur les réseaux sociaux.

Il faut dire que le matou de race Ragdoll possède sa propre page TikTok, gérée par sa propriétaire.

PebblesCrédit Photo : chimerapebbles/TikTok

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le félin fait la fierté de sa maîtresse. Celle-ci partage de nombreuses vidéos et photos montrant son compagnon.

Récemment, une publication est devenue virale, récoltant plus de 3 millions de vues, des centaines de milliers de likes, ainsi que des centaines de commentaires.

Depuis lors, Pebbles est surnommé « le chat le plus beau du monde ».

Le chat possède une particularité rare

Sur ces images, on voit Pebbles fixer la caméra. Comme vous pouvez le voir, le matou est tout simplement majestueux.

Ce dernier a des yeux bleus et une fourrure duveteuse. Sur cette courte vidéo, un détail n’a pas manqué d’interpeller les internautes. Le chat présente en effet une particularité rare : il possède un visage bicolore.

La partie gauche de son visage est parsemée de poils noirs, tandis que la partie droite est couverte de poils roux et noirs.

PebblesCrédit Photo : chimerapebbles/TikTok

Vous l’ignorez peut-être, mais cette erreur génétique est connue sous le nom de chimérisme.

Selon les spécialistes, cette anomalie est le fruit d’une fusion d’embryons dans le ventre de la maman chat. C’est la raison pour laquelle les chats chimères possèdent une double face et deux ADN.

Les internautes sont sous le charme

L’apparence unique de Pebbles laisse bouche bée les internautes dans la session commentaires.

Une personne a écrit :

« Il est tellement beau ».

Une autre a indiqué :

« Non seulement il a de magnifiques marques uniques sur son adorable visage, mais il a aussi de beaux yeux brillants. Une vraie beauté ! Je pourrais le regarder toute la journée ».

PebblesCrédit Photo : chimerapebbles/TikTok

Une troisième a ajouté :

« Mon cœur a explosé devant sa beauté ! ».

Le ton est donné !

