Elle vit au zoo de Philadelphie depuis 1932 et devient maman pour la première fois : Mommy, tortue géante de 97 ans, a eu 16 petits

Une tortue géante des Galápagos quasi centenaire est devenue maman pour la première fois, donnant naissance à 16 bébés. Un événement rare pour cette espèce menacée d’extinction.

Carnet rose au zoo de Philadelphie, aux États-Unis. Du haut de ses 97 ans, Mommy, une tortue géante des Galápagos, a passé un cap important de sa vie l’année dernière : elle a donné naissance à 16 bébés.

Si cet événement est aussi important, c’est parce qu’il s’agit d’une première pour la pensionnaire et d’une excellente nouvelle pour la préservation de l’espèce.

Une tortue géante des Galápagos établit un record

Comme le rapporte le magazine People, Mommy est devenue la femelle la plus âgée de son espèce à devenir mère pour la première fois. Avec son compagnon Abrazzo, lui aussi âgé de près d’un siècle, elle est aujourd’hui à la tête d’une famille de 16 petits.

Quatre minuscules femelles tortues ont d’abord éclos en février 2025, tandis que trois mâles ont suivi au printemps, puis neuf autres petits - six mâles et trois femelles - ont vu le jour durant l’été.

Crédit Photo : Philadelphia Zoo

Mommy vit au zoo de Philadelphie depuis 1932. De son côté, Abrazzo a rejoint le parc animalier en 2020 dans le cadre d’un programme de reproduction.

Les deux animaux ont ainsi été mis en contact en 2022. De cette union sont nées trois pontes. Le hic ? Aucune d’elles n’a donné d’œuf viable.

Une bonne nouvelle pour cette espèce menacée

Fort heureusement, le miracle tant attendu s’est produit en novembre 2024 lorsque la femelle a réussi sa première ponte. Sans réelle surprise, cela a réjoui le personnel du zoo américain.

« L’histoire de Mommy, Abrazzo et de leurs 16 petits a captivé l’imagination de personnes du monde entier », avait déclaré à l’époque Jo-Elle Mogerman, présidente-directrice générale du zoo de Philadelphie.

Avant d’ajouter :

« Cela nous a tous amenés à nous interroger sur ce que nous pouvons transmettre pour préserver les espèces et protéger ce qui nous est précieux ».

Vous l’ignorez peut-être, mais l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) considère la tortue géante de Santa Cruz occidentale, la sous-espèce à laquelle appartient Mommy, comme étant en danger critique d’extinction.

Crédit Photo : Philadelphia Zoo

La suite après cette vidéo

Des naissances de tortues plus que bienvenues

Sa population est notamment menacée par la perte de son habitat, les espèces invasives et les conflits entre les humains et la faune sauvage.

La tortue géante de Santa Cruz occidentale est originaire de l’île de Santa Cruz, dans l’archipel des Galápagos, en Équateur.

Avant l’arrivée de ces nouveaux bébés, seuls 44 spécimens étaient recensés dans les zoos américains. Aujourd’hui, ils sont 60.

« En moins d’un an, notre équipe chargée des soins aux animaux a réussi à faire deux fois ce qui était considéré comme presque impossible », avait ajouté Jo-Elle Mogerman.

Les jeunes tortues devaient rester encore un an dans leurs enclos. Certaines d’entre elles devraient être transférées à l’automne 2026 vers d’autres établissements, où elles pourront peut-être devenir parents à leur tour.