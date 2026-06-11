597 kg pour 4,30 m : ce requin échoué à Jersey appartient à une espèce jamais recensée sur l'île... et en danger critique d'extinction

Scène rarissime sur une plage de Jersey, où un requin de 4,30 mètres pour 597 kilos s’est échoué à deux reprises, deux jours consécutifs.

Les 7 et 8 juin 2026, la plage de Grève d’Azette, à Jersey, a été le théâtre d’un événement rarissime, par deux fois. Tout d’abord, le 7 juin, une infirmière vétérinaire de Durrell signale la présence d’un grand requin blanc filmé en mer Méditerranée massif échoué sur le sable. La plage se situe sur la commune de Saint-Clément, dans le sud-est de l’île.

Assez rapidement, des équipes de la Jersey Coastguard, de la British Divers Marine Life Rescue (BDMLR) et de Marine Resources se sont rendues sur place. À leur arrivée, le requin présentait encore de faibles signes de vie, mais n'a pas pu être réanimé.

Crédit photo : Aquarium Palma

La marée montante a ensuite emporté la carcasse, mais le lendemain, celle-ci s'est de nouveau échouée sur la même plage qui interdit les parasols aux 10-65 ans. Elle a alors été récupérée par le Department for Infrastructure (DFI).

Une première à Jersey

L'autopsie réalisée par les vétérinaires de New Era n'a révélé aucune cause évidente du décès. Aucun signe d'interaction avec la pêche ou d'enchevêtrement n'a été observé.

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Crédit photo : Facebook Government of Jersey Marine Resources

Le spécimen était un requin-tigre de sable à petites dents (Odontaspis ferox). De petites dents, ça reste relatif au regard de son gabarit imposant puisqu’il mesurait... 4,30 mètres pour 597 kg.

Un spécimen massif et lourd d’une espèce qui n'avait encore jamais été recensée à Jersey depuis le début des relevés.

Si l’animal est si peu connu, c’est qu’il vit habituellement loin des regards. Cette espèce rare et menacée n’a été observée qu’une poignée de fois au Royaume-Uni. On la rencontre surtout dans le golfe de Gascogne, plus au sud jusqu’au Maroc, ainsi qu’en Méditerranée, autour des Açores et des îles Canaries. Sa présence aussi au nord, dans les eaux de la Manche, constitue donc une surprise pour les scientifiques.

Ce requin fréquente d’ordinaire les fonds rocheux profonds, généralement au-delà de 100 mètres, ce qui explique pourquoi il croise si rarement la route des humains. Sa biologie et son comportement demeurent d’ailleurs très mal connus, et chaque observation apporte de nouvelles données aux chercheurs. Malgré son allure impressionnante et ses dents en forme de pointes saillantes, il n’est pas considéré comme dangereux pour l’homme.

L’Odontaspis ferox est par ailleurs classé comme espèce en danger sur la Liste rouge de l’UICN, et même en danger critique d’extinction à l’échelle de la Méditerranée. Ses populations déclinent, victimes notamment de captures accidentelles dans les engins de pêche en eaux profondes et d’un faible taux de reproduction. Autant d’éléments qui font de cet échouage à Jersey un événement d’autant plus exceptionnel.