À lui tout seul, ce petit animal vorace peut faire fuir une meute de loups et lui voler son repas

Dans le règne animal, il existe des prédateurs qui ne craignent rien ni personne, y compris les carnivores les plus célèbres. Un animal originaire d’Eurasie et d’Amérique du Nord, farouche et solitaire, peut notamment faire fuir une meute de loups grâce à son agressivité légendaire.

Petit par la taille, mais géant par l’appétit. Lorsqu’on énumère les différents carnivores qui peuplent notre planète, on pense toujours aux mêmes. Chez les fauves, on peut citer le lion, le tigre ou le chat de ta voisine. Chez plantigrades, les ours et les grizzlies font office de leader suprême. Chez les canidés, les loups et les renards sont les premiers qui viennent à l’esprit.

Face à eux se tient un prédateur carnivore qui n’a rien à leur envier et qui reste pourtant très méconnu. Il est considéré pourtant comme l’animal le plus féroce et le plus agressif du règne animal malgré sa petite taille. Une réputation justifiée quand on voit qu’il est capable de faire fuir une meute de loups pour leur voler leur repas.

L’animal en question est connu sous plusieurs noms : tantôt le glouton, tantôt le carcajou, et aussi le nom de wolverine, plus associé au célèbre personnage des X-Men. Issu de la famille des mustélidés, seule espèce du genre Gulo, le carcajou est originaire d’Eurasie et d’Amérique du Nord.

Crédit photo : iStock

L’animal le plus agressif au monde

D’apparence, il ressemble à un ours de petite taille. D’un poids d’environ 20 kilos pour une taille d’un mètre, il est doté d’une fourrure dense qui lui permet de résister aux grands froids de sa région. Omnivore, il n’est pas difficile au niveau de son alimentation et garde une appétence prononcée pour la chair.

Crédit photo : iStock

Il peut s’attaquer à d’autres carnivores comme les renards, à des animaux prédisposés à se défendre comme les porcs-épics, et même à des animaux qui pèsent dix fois son poids comme les rennes ou les caribous. Ses dents et ses mâchoires robustes lui permettent de broyer des os de grande taille ou encore de manger de la viande gelée issue d’une carcasse abandonnée.

En revanche, le glouton n’est pas réputé pour être un bon chasseur, ce qui le conduit à se nourrir de proies d’autres prédateurs ou d’animaux pris au piège. Mis à part l’Homme, qui le chasse pour sa fourrure, il n’a que peu de prédateurs, si ce n’est l’ours, le puma ou le loup gris mais seul un carcajou affaibli sera une proie idéale pour ces prédateurs. Parce que l’adversité du glouton en fait une proie difficile à abattre.