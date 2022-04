À quelle fréquence faut-il couper les griffes de son chat ?

Si vous avez un chat qui ne sort jamais à l’extérieur, vous devez lui couper les griffes de temps en temps pour assurer son bien-être. Mais à quelle fréquence ?

Les chats qui vivent toujours à l’intérieur et qui ne sortent jamais ont besoin de plus de soins que les autres chats. C’est notamment le cas pour leurs griffes, qui doivent être coupées de temps en temps. Cela évitera que votre félin ne fasse ses griffes sur vos meubles et qu’il ne vous blesse en jouant avec vous.

Crédit photo : iStock

Même si votre chat d’appartement dispose d’un griffoir, il n’use pas ses griffes autant que les autres chats qui vont à l’extérieur. C’est pourquoi il faut l’aider en lui coupant les griffes de temps en temps, car si elles sont trop longues, elles peuvent le gêner pour marcher ou le blesser.

Quand couper les griffes de son chat ?

Couper les griffes d’un chat est une habitude que le félin doit avoir depuis tout petit, auquel cas il risque de se montrer récalcitrant. Assurez-vous de couper les griffes dès les trois premiers mois de la vie du chaton pour qu’il ait le temps de s’habituer. Pendant cette période, attention à ne pas traumatiser l’animal. Vous devez lui couper les griffes avec un ciseau adapté et vous renseigner sur la manière de le faire. Le geste doit être précis car s’il est mal effectué, cela pourrait provoquer une blessure ou une infection.

Crédit photo : iStock

Si votre chat a des grattoirs dans la maison qui lui permettent de fortifier ses griffes, vous pouvez les couper tous les 15 jours environ. En revanche, s’il n’a aucun grattoir, il est recommandé de couper ses griffes environ une fois par semaine. Il est cependant vivement conseillé d’avoir un ou plusieurs grattoirs chez soi pour espacer cette pratique qui doit être effectuée uniquement si nécessaire.

Enfin, si votre chat sort à l’extérieur, vous n’avez pas besoin de toucher à ses griffes car il les usera naturellement.