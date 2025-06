Ce pays européen autorise désormais tous les chiens et chats à voyager à côté de leur maître en avion

Jusqu’à présent, les animaux de plus de 10 kilos qui prenaient l’avion devaient rester en soute. Ce n’est désormais plus le cas dans ce pays européen qui autorise tous les chiens et chats à voyager aux côtés de leurs maîtres.

Il existe des règles strictes à suivre quand on veut prendre l’avion avec son animal de compagnie. Partout dans le monde, il est possible de voyager avec un chat ou un petit chien à bord d'un avion, ainsi qu’avec un chien guide d’aveugle.

Cependant, les animaux de plus de 10 kilos sont obligatoirement placés en soute, avec les bagages des passagers. Des conditions qui sont un crève-cœur pour les propriétaires des animaux et une grosse source de stress pour ces derniers. Dans certains cas, le voyage peut virer au drame, comme pour cet homme dont le chien a été perdu par la compagnie aérienne.

Crédit photo : iStock

Mais ces conditions vont changer dans un pays européen qui autorise désormais tous les animaux à voyager aux côtés de leurs maîtres dans l’avion, y compris les gros chiens. Si cette option était déjà possible via ce jet privé de luxe, ce voyage devrait être plus abordable.

Les gros chiens à bord des avions

Le 12 mai, l’Autorité italienne de l’aviation civile (Enac) a autorisé tous les chiens et chats à voyager en avion en cabine, et ce sans limite de taille ni de poids.

“Dans notre pays, même les animaux de compagnie “surdimensionnés” pourront enfin voler à proximité de leurs membres de la famille, sans être relégués en soute. Il s’agit d’un changement culturel avant d’être réglementaire. Un choix qui respecte l’équilibre entre le bien-être de l’animal et la sécurité et le confort des passagers”, affirme Pierluigi Di Palma, le président de l’Autorité italienne de l’aviation civile, au Figaro.

Crédit photo : iStock

Bien sûr, les passagers devront respecter certaines règles pour que le vol avec leurs animaux se passe bien. Les chiens et les chats devront voyager dans une cage de transport adaptée et fixée au siège, ou placée au-dessus de celui-ci si l’avion le permet. Les animaux devront également être placés côté hublot.

Chaque avion pourra accueillir un nombre maximum d’animaux par vol, pour éviter que des passagers soient expulsés de l'avion pour laisser leur place à un chien ou un chat. Des “zones tampons” devront également être créées par les compagnies aériennes pour que les personnes allergiques aux animaux restent à distance. Côté tarif, les compagnies aériennes seront libres de fixer le prix qu’elles souhaitent pour accueillir ces passagers pas comme les autres.