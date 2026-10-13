« Il s'adapte à la vie sur trois pattes » : abandonné par sa mère à 3 semaines, un bébé puma amputé va vivre pour toujours dans un refuge

Aux États-Unis, un bébé puma à trois pattes a trouvé un foyer aimant pour la vie après avoir été abandonné par sa mère.

Crimson, un jeune puma âgé de neuf mois, s’est vu offrir une deuxième chance bien méritée grâce à ses anges gardiens.

Alors qu’il était encore bébé, ce petit lion de montagne, aussi appelé couguar, a été abandonné par sa maman. De plus, il était blessé lorsqu’elle est partie. Il a depuis trouvé une nouvelle famille qui va prendre soin de lui.

Un bébé puma abandonné par sa maman

Le jeune félin a été découvert dans sa tanière, nichée dans les monts Santa Monica, en Californie du Sud, aux États-Unis, le 25 mars 2026, alors qu’il avait environ trois semaines, rapporte le magazine People.

L’animal a été secouru par les biologistes du National Park Service (NPS) et du California Department of Fish and Wildlife (CDFW).

À l’époque, les deux organismes surveillaient la mère de Crimson à l’aide d’un collier GPS. Ils ont alors constaté qu’elle ne revenait plus dans sa tanière. Après plusieurs jours d’observation, les scientifiques sont intervenus pour récupérer la boule de poils délaissée.

Crédit Photo : Zoo d’Oakland

Après son sauvetage, le puma a été transféré au zoo de Los Angeles pour y recevoir des soins.

Sur place, des vétérinaires ont constaté que Crimson avait plusieurs orteils manquants à une patte et souffrait d’une autre blessure qui, selon les soigneurs, aurait pu « mettre sa vie en danger dans la nature ».

Un zoo lui ampute la patte pour lui offrir une nouvelle vie

Deux jours plus tard, il a été transporté par Flying Tails, un service d’ambulance aérienne pour animaux, jusqu’au zoo d’Oakland, où il a été amputé du membre touché quelques mois après son arrivée.

« Depuis, Crimson s’est incroyablement bien rétabli. Il s’adapte à la vie sur trois pattes et devient un jeune puma en bonne santé », a indiqué le parc animalier sur Facebook.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le pensionnaire revient de loin. Au moment de sa prise en charge, il avait perdu 10 % de son poids et poussait fréquemment des cris. Il a été placé en soins intensifs.

Crédit Photo : Zoo d’Oakland

Au cours de son séjour, le personnel lui donnait le biberon toutes les trois heures. Ce n’est pas tout. Les soigneurs ont également tenté de reproduire les apprentissages que sa mère lui aurait transmis dans la nature.

Le CDFW a déterminé que Crimson sera accueilli de façon permanente au Turpentine Creek Wildlife Refuge, un refuge animalier spécialisé dans l’accueil des grands félins, situé dans l’Arkansas.

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Le puma va être recueilli dans un refuge

Comme le précise People, Crimson était considéré comme trop jeune pour suivre un programme de réhabilitation et de remise en liberté dans son habitat naturel.

Les bébés pumas ont besoin de rester auprès de leur mère pendant 12 à 18 mois afin d’apprendre « des compétences essentielles à leur survie », selon le zoo d’Oakland.

De son côté, Crimson a été abandonné alors qu’il était tout petit. Résultat : il ne sait pas survivre seul dans la nature.

L’établissement précise que le petit traversera le pays dans les prochaines semaines pour rejoindre son nouveau refuge.

Il pourra ainsi continuer à bénéficier de nombreuses activités stimulantes, de soins vétérinaires et d’un environnement favorable à son développement pendant de nombreuses années.

Bonne chance, Crimson !