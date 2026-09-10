Ramenée au refuge parce que sa famille ne gérait plus son énergie, Kiara la chienne de 8 ans est adoptée cinq ans plus tard par deux bénévoles de la SPA

Après cinq ans à la SPA, Kiara, croisée dogue de 8 ans, a été adoptée par deux anciens bénévoles et vit désormais dans le sud de la France.

Kiara est arrivée à la SPA de Strasbourg en 2020, alors qu'elle avait deux ans. Elle en est repartie début septembre 2026, à huit ans, dans la voiture d'un bénévole qui l'a conduite jusqu'à sa nouvelle maison, dans le sud de la France. Entre les deux, il y a eu une adoption, un retour au refuge, et une très longue attente.

Un premier maître expulsé, puis une famille qui renonce

Cette croisée dogue née en 2018 a été recueillie une première fois par le refuge alsacien en 2020, parce que son propriétaire de l'époque venait d'être expulsé de son logement, rapporte Woopets d'après Actu Strasbourg.

Elle a bien trouvé une famille ensuite. Mais celle-ci l'a ramenée au refuge dès 2021, expliquant ne pas parvenir à gérer son énergie. Sur sa fiche d'adoption, la SPA de Strasbourg indiquait une date d'entrée au 29 novembre 2021 et décrivait une chienne marquée par cet abandon, méfiante avec les inconnus, à placer comme seul animal du foyer.

À partir de là, plus personne ne s'est manifesté. Pendant que les box se vidaient et se remplissaient autour d'elle, Kiara est restée. Les bénévoles, eux, ont continué à la sortir tous les jours.

Adoptée par un couple qui la promenait déjà

En novembre 2024, la page Facebook « Mes chouchous de la SPA », qui relaie les pensionnaires des refuges de l'Est, publiait une vidéo pour tenter de lui trouver une famille. Elle y était présentée comme une croisée dogue de six ans « à l'âme blessée ».

« Abandonnée, trahie, elle a gardé de ces expériences une méfiance profonde envers les étrangers. Pourtant, derrière cette carapace se cache une âme douce et protectrice, prête à offrir son amour inconditionnel à ceux qui sauront gagner sa confiance », écrivait la page « Mes chouchous de la SPA » en novembre 2024.

La solution est finalement venue de l'intérieur du refuge. Un couple de bénévoles de la SPA de Strasbourg, qui venait de quitter l'association pour s'installer dans le sud de la France, a décidé de l'adopter. Un autre volontaire s'est chargé du trajet jusqu'à sa nouvelle maison.

Autrement dit, la famille de Kiara passait devant son box depuis des années. Il aura juste fallu un déménagement pour que ça se décide.

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Pourquoi certains chiens attendent aussi longtemps

Le cas de Kiara coche à peu près toutes les cases qui rallongent un séjour en refuge : un gabarit imposant, un âge qui avance, une méfiance envers les inconnus, et l'impossibilité de cohabiter avec un autre animal. Les chiots, eux, partent en quelques jours.

Ces attentes interminables ne sont pas une spécificité française. Aux États-Unis, une chienne de 12 ans vient elle aussi de quitter son refuge du New Jersey après plus de cinq ans passés sur place.