Il ouvre son colis Amazon avec les dents et découvre un serpent vivant à l'intérieur

Alors qu’il s’attendait à recevoir son nouveau rasoir, un habitant du Gers a fait une découverte terrifiante dans son colis.

Ça pour surprise, c’en est une !

Il y a quelques jours, Ibrahima, un habitant du Gers, en Occitanie, a vécu une grosse frayeur en déballant son colis Amazon. Une mésaventure dont il se serait bien passé…

Il ouvre son colis Amazon et découvre un… serpent !

Les faits se sont déroulés le jeudi 17 septembre, rapporte La Dépêche. Ce jour-là, ce père de famille qui vit à Lussan est allé récupérer une enveloppe contenant son nouveau rasoir électrique, qu’il avait commandé sur Amazon.

L’homme, qui travaille comme DJ, était si impatient de l’ouvrir qu’il a utilisé ses dents pour sortir l’objet. À sa plus grande surprise, un serpent vivant a sorti sa tête.

Si cette découverte a de quoi donner des frissons à n’importe qui, elle a glacé le sang d’Ibrahima. Et pour cause : ce dernier a une peur bleue des serpents.

Sa réaction a été immédiate : il a lâché l’emballage au sol.

L’animal s’échappe dans son jardin

Une fois le choc passé, Ibrahima, qui se trouvait dans son jardin au moment des faits, s’est empressé de filmer le reptile.

Il a ensuite tenté de récupérer l’enveloppe, tandis que la créature s’échappait sous ses yeux, expliquent nos confrères.

Comme il le précise, il a examiné le colis qui avait transporté le serpent. D’après lui, le contenant n’avait aucun trou et était bien fermé.

Interrogé par le quotidien régional, il émet l’hypothèse que l’animal aurait pu se glisser dans les locaux avant que le paquet ne soit envoyé à son adresse.

La suite après cette vidéo

La réponse étonnante d’Amazon après l’incident

Sans réelle surprise, Ibrahima n’a pas hésité à contacter Amazon pour raconter ce qui s’est passé.

Le hic ? Il est tombé des nues en recevant une réponse automatique de la part du service client. Il faut dire que celle-ci était pour le moins impersonnelle.

« Inutile de le retourner alors, vous pouvez le conserver ou le donner. Rien ne vous sera facturé. Notez qu’il peut s’agir d’un cadeau pour vous ou pour un membre de votre famille », a répondu l’entreprise.

De son côté, le client ne décolère toujours pas.

« Quand je pense que ma fille de 6 ans aurait pu ouvrir ce colis, ça me rend dingue ! », s’indigne-t-il.

Si l’origine du serpent reste un mystère, pour le geste client on repassera !