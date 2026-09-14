Un enfant de 6 ans pense caresser un lézard avant d'être mordu par un serpent venimeux

Alors qu’il croyait caresser un lézard, un enfant de 6 ans a été attaqué puis mordu par un serpent venimeux en Écosse.

Une rencontre avec un animal en apparence inoffensif a tourné au cauchemar pour un petit garçon originaire du Sutherland, en Écosse.

Il pense caresser un lézard et se fait mordre

Selon le magazine américain People, l’incident s’est produit le 10 août 2026. Ce jour-là, Kenzie Macrae, 6 ans, s’est rendu dans un parc près de chez lui pour jouer avec ses amis.

Alors que les enfants s’amusaient, l’un d’eux a aperçu ce qu’il pensait être un orvet, une espèce de lézard sans pattes qui ne présente aucun danger pour l’homme.

De son côté, Kenzie, décrit comme un amoureux des animaux, s’est approché pour le caresser. Mais le « lézard » l’a soudainement attaqué avant de le mordre à l’index de la main gauche.

La raison ? Il s’est avéré que le reptile était en réalité une vipère péliade, un serpent venimeux.

Crédit Photo : Kennedy News and Media

Sous le choc, le garçonnet a couru chez sa grand-mère, qui habite près du parc, pour lui demander de l’aide. Son doigt avait alors déjà commencé à gonfler et à blanchir en raison du venin. Il avait même perdu l’usage de sa main et de son poignet.

« Il disait que c’était très douloureux (…) », se souvient Andrea Denoon, la mère de Kenzie, qui a quitté son travail pour se rendre à l’hôpital afin d’être aux côtés de son fils.

Selon la mère de famille de 38 ans, certains membres du personnel n’avaient jamais vu ça auparavant, surtout chez des enfants.

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Une réaction au produit antivenin

À son arrivée à l’hôpital, Kenzie a reçu une dose d’antivenin. Un peu plus tard, son doigt est devenu bleu et le venin de la vipère continuait à remonter le long de son bras.

Face à l’aggravation de son état, les médecins lui ont administré une nouvelle injection. Ils ont alors craint que le jeune patient ne fasse un choc anaphylactique lorsque son rythme cardiaque et sa respiration ont commencé à ralentir.

Par chance, le petit bonhomme s’est finalement rétabli. Mais onze jours après son retour à la maison, il a de nouveau été hospitalisé après avoir développé une maladie sérique, une réaction immunitaire provoquée par certains médicaments.

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Dans son cas, cette réaction était liée au traitement antivenimeux. Lors de sa prise en charge, il souffrait d’une inflammation des articulations et d’une éruption cutanée.

Aujourd’hui, Kenzie se porte bien et reste sous la surveillance de sa maman. La jeune femme souhaite mettre en garde contre les dangers des morsures de serpent.

« J’ai été extrêmement choquée par les effets de la morsure. Cela aurait pu être bien pire, mais c’est une situation effrayante à vivre. On ne sait jamais comment chaque personne va réagir », a-t-elle ajouté.

Quant à Kenzie, sa mésaventure ne l’empêche pas d’aimer toujours autant les serpents.

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