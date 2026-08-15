Un serpent se jette sur des passants terrifiés et sème la panique dans le centre-ville

Une ville écossaise a été le théâtre d’une scène inhabituelle : un serpent de compagnie en cavale s’est jeté sur des passants terrorisés en plein centre-ville.

De quoi donner des frissons aux ophiophobes !

Les faits se sont produits le mercredi 12 août à Glasgow, dans le centre-ville, sur Argyle Street, rapporte le Daily Star.

Un serpent aperçu en pleine rue à Glasgow

Le serpent a été aperçu en train de ramper sur l’une des rues les plus fréquentées de la ville, devant l’entrée du centre commercial St Enoch.

Sans réelle surprise, sa présence a semé la panique chez les passants, qui ne s’attendaient pas à tomber nez à nez avec lui. Cette scène insolite a été filmée avant d’être diffusée sur les réseaux sociaux.

Sur les images, on voit l’animal se dresser et tenter de mordre les badauds. Si certaines certaines personnes ne l’ont pas remarqué, d’autres, en revanche, ont bel et bien aperçu le reptile.

« Le serpent était complètement terrifié et aurait pu blesser quelqu’un », a raconté un témoin sur Internet.

Un autre a commenté :

« Je sais que j’ai une peur irrationnelle des serpents, mais j’arrive toujours la contrôler en me répétant qu’il est extrêmement improbable que j’en croise un par hasard… et maintenant, ça ! J’étais justement en ville ».

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« Pauvre bête »

Pour l’instant, la raison pour laquelle le serpent s’est retrouvé à slalomer au milieu de ce quartier commerçant très animé demeure inconnue.

Selon nos confrères, il semblerait toutefois qu’il s’agisse d’un animal exotique ayant été abandonné par son propriétaire. Le reptile a été identifié comme un serpent des blés, une couleuvre non venimeuse originaire d’Amérique du Nord.

Crédit Photo : iStock

Un autre passant s’est indigné en voyant l’état du reptile, qui semblait paniqué.

« Ça me met tellement en colère. La pauvre petite bête était en mode survie, entre la fuite et le combat », a-t-il écrit.

Crédit Photo : TikTok/@mcbainthepain

La Scottish SPCA a par la suite confirmé que l’animal avait été récupéré. Un porte-parole de l’association a déclaré :

« Je peux confirmer qu’un agent de sauvetage animalier de la Scottish SPCA s’est rendu sur place et a récupéré le serpent après qu’un passant l’a remis au personnel de sécurité du centre commercial (…) », a-t-il indiqué.

Avant d’ajouter :