CBD : oui, il peut être utile pour nos boules de poils

Tout propriétaire d'animal vous le dira, assurer le bien-être de sa boule de poils est primordial. Pourtant, il n'est pas toujours simple de comprendre ce que veulent nos compagnons à quatre pattes. Parfois stressés, agressifs ou tout simplement surexcités, vous avez tout essayé pour les apaiser. Mais avez-vous pensé au CBD ? Il s'agit peut-être de la solution que vous attendiez.

Crédit : cbd-grams.com

Le CBD, cette substance non psychotrope

Le CBD, ou cannabidiol, est une substance non psychotrope. Elle contient un taux de THC qui reste faible, 0,3 %, ce qui lui permet d'être commercialisé en France. Ce produit ne crée pas non plus de dépendance, ni d'effets secondaires. Chez les hommes, le CBD est utilisé pour réduire le stress, soulager certaines douleurs chroniques ou diminuer les problèmes de peau. Tout comme nous, les animaux réagissent aux cannabinoïdes. C'est le système endocannabinoïde qui permet cela. La plupart du temps, le cannabidiol est utilisé chez les chats, les chiens et les chevaux. Si son effet positif a été prouvé par des études cliniques, il n'est pas pour autant considéré comme un médicament pour nos boules de poils. Il s'agit plutôt d'un complément. Mieux vaut donc demander conseille à son vétérinaire avant tout achat de CBD, ne serait-ce que pour avoir une idée plus précise de la posologie.

Le CBD peut-il être utile pour nos animaux ?

La réponse à cette question est oui. Les produits fabriqués à base de CBD et destinés à nos boules de poils ont plusieurs utilités :

Favoriser le bien-être général.

Contribuer à un comportement social équilibré.

Et s'il ne peut guérir certaines maladies, le cannabidiol est aujourd'hui considéré comme un complément alimentaire multifonctionnel pouvant être profitable pour nos chiens ou nos chats. Plus spécifiquement, cette substance permet de soulager le stress et l'anxiété, mais aussi de renforcer le système immunitaire et nerveux de nos compagnons à quatre pattes. Et si votre chien adopté à la SPA a tendance à avoir le poil un peu terne, le CBD pourra lui redonner de la brillance. Quant aux chats ayant des démangeaisons, il peut s'agir d'une solution efficace, en raison de son effet apaisant.

Comment administrer du CBD à mon animal ?

Le CBD à destination des animaux se présente sous diverses formes. Il est possible de trouver de l'huile, des comprimés, des capsules ou même de la poudre. En général, le plus simple est de mettre le cannabidiol directement dans la gueule de son chien ou de son chat. Ainsi, les principes actifs seront absorbés plus rapidement par les muqueuses. Néanmoins, il n'est pas rare que Médor ou Chaussette refuse ou recrache tout ce qu'il ne considère pas comme de la nourriture à proprement parler. Dans ce cas, l'astuce peut être de mélanger le CBD à de la pâtée ou aux croquettes. Votre compagnon à quatre pattes ne devrait alors pas faire la fine bouche trop longtemps. Pour ce qui est de la posologie, il est généralement recommandé d'opter pour 0,5 milligramme de CBD par kilo de poids corporel.