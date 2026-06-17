Ce chat s'incruste durant une représentation de «Roméo et Juliette», la vidéo devient virale

En Turquie, un chat a fait sensation en montant sur la scène d’un théâtre en plein air, alors que se déroulait la partie la plus dramatique de la pièce “Roméo et Juliette”.

Ce mercredi 10 juin, la compagnie impériale de ballet russe a donné une représentation de la célèbre pièce “Roméo et Juliette” à Izmir, en Turquie. L’événement avait lieu sur la scène du théâtre en plein air de Bornova. Cependant, tout ne s’est pas passé comme prévu.

Comme on peut le voir dans une vidéo publiée par Reuters sur Facebook, un chat est monté sur la scène du théâtre pendant la représentation, et ce lors du passage le plus tragique et émouvant de l’histoire.

Un chat s’invite sur scène

Sur scène se trouvaient le danseur brésilien Pedro Seara, qui jouait Roméo, et la ballerine russe Tatiana Borger, qui incarnait Juliette. Le chat est arrivé au moment le plus dramatique de la pièce, lorsque Juliette découvre le corps sans vie de Roméo après sa fausse mort.

Crédit photo : Reuters / Facebook

Alors que l’interprète de Roméo était étendu sur le sol, le chat est monté sur scène, s’est approché de lui et a commencé à jouer avec ses cheveux. Cette apparition pour le moins surprenante prouve que tout ne se passe pas forcément comme prévu lors d’un spectacle, comme ce fut le cas à Sydney lorsqu'un spectateur a remplacé un musicien malade au pied levé, durant un ciné-concert.

En Turquie, le danseur est resté calme alors que le chat le mordillait et attrapait ses cheveux, sous les rires du public. Tatiana Borger est quant à elle restée dans la peau de son personnage et a tenté de sauver son partenaire en le traînant hors de portée du chat.

La suite après cette vidéo

La vidéo devient virale

Finalement, cette tragique scène de fin est devenue une comédie puisque les spectateurs n’ont pas pu retenir leurs rires. La vidéo de la scène est devenue virale sur les réseaux sociaux et a beaucoup amusé les internautes.

“Le chat essayait de prouver que Roméo faisait semblant d’être mort”, “C’est la première et probablement la dernière fois que le public a éclaté de rire pendant cette scène”, “Quelqu’un sait-il quand aura lieu la prochaine représentation du chat et où je peux acheter les billets ?”, ont commenté les internautes sur les réseaux sociaux.

Crédit photo : Daily Mail

Finalement, la compagnie n’a pas gardé de rancœur envers le chat puisqu’à la fin de la représentation, lors des applaudissements, l’un des danseurs a salué le public en tenant le chat dans ses bras.

Un félin qui, sans le vouloir, a connu son heure de gloire.