En plein ciné-concert, un spectateur de 21 ans remplace au pied levé un musicien malade

En plein ciné-concert de La La Land à Sydney, un spectateur est monté sur scène pour remplacer au pied levé un musicien malade… et a assuré.

Une prestation improvisée plus que bienvenue.

Samedi 30 mai, une scène insolite s’est produite au théâtre Darling Harbour de l’ICC, à Sydney, lors d’une séance de ciné-concert de La La Land, comédie musicale signée Damien Chazelle et dont la musique a été composée par Justin Hurwitz, ami de longue date du réalisateur.

Au cours de cette projection accompagnée par un orchestre, un spectateur est monté sur scène pour remplacer un musicien malade, selon The Guardian.

Malgré ce contretemps, le spectacle s’est poursuivi sans fausse note.

Un spectateur remplace un musicien lors du ciné-concert de La La Land

La représentation s'est déroulée sans accroc jusqu'à l'entracte, qui a duré 40 minutes. Le compositeur et chef d'orchestre oscarisé du film, Justin Hurwitz, est alors apparu seul sur scène pour s'adresser au public.

Il a révélé que le claviériste s'était soudainement senti mal et ne pouvait pas assurer la seconde partie du concert.

Dans l’impossibilité de lui trouver un remplaçant dans l’immédiat, il s’est tourné vers les spectateurs pour dénicher un volontaire capable de lire une partition en direct.

« Je me suis dit qu'aucun musicien ne serait aussi proche qu'il le prétendait… alors je me suis dit, bon, nous avons 2 500 personnes ici…», se souvient Justin Hurwitz.

Crédit Photo : iStock

Dans la foulée, un dénommé Sterling Nasa, 21 ans, a pris son courage à deux mains pour prendre la relève. Son expérience ? Pianiste et organiste, il enseigne également la cornemuse dans un établissement scolaire privé de Sydney, le Scots College.

Selon ses dires, cet étudiant en sciences politiques a hésité avant de se lancer.

« J’étais un peu hésitant. Je dois beaucoup à mon amie Scarlett, qui a en quelque sorte… levé la main à ma place. Mais j’ai fini par trouver la confiance nécessaire et c’était une très bonne décision de me porter volontaire », a-t-il indiqué à ABC Radio.

La suite après cette vidéo

Une prestation qui décoiffe

De son côté, Justin Hurwitz a été impressionné par le talent de sa recrue éphémère. Avec toutefois une certaine appréhension pour un moment très précis.

Lors de la fameuse séquence de concert du groupe de Sebastian, dans laquelle Mia (Emma Stone) s’éloigne de plus en plus de son compagnon sur scène, submergée par la foule admiratrice, nous pouvons entendre le morceau « Start A Fire », chanté par John Legend. Or, ce titre est caractérisé par un solo de synthé très complexe, même pour un musicien professionnel.



Le remplaçant improvisé du claviériste allait-il être en mesure de jouer ce passage avec brio ? Ce fut effectivement le cas, pour le plus grand plaisir d’Hurwitz ! Sterling Nasa a en effet choisi d’improviser pour se sortir de cette situation, au lieu de suivre exactement la partition, et de risquer de se louper. Le public a donc pu découvrir une variation unique de cette chanson lors de la projection.

Crédit Photo : Capture d'écran YouTube



C’est aussi ça, le jazz : se laisser porter, s’affranchir des carcans, et improviser pour créer et produire de la nouveauté sur le moment ! De quoi faire plaisir à Sebastian, l’amoureux de jazz de La La Land campé par Ryan Gosling faisant découvrir ce genre musical à sa dulcinée au début du film.