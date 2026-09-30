Cet insecte «diabolique» envahit nos maisons en automne, mais vous ne devez surtout pas l'écraser

Vous l’avez sans doute déjà remarqué, un insecte fait son apparition en nombre depuis la fin de l’été et envahit nos maisons. Voici comment s’en débarrasser sans lui faire de mal.

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Punaise diabolique sur une plante

Avec l’arrivée de l’automne, certains insectes commencent à prendre leurs quartiers dans nos maisons. Cela fait peut-être déjà plusieurs jours que vous en croisez chez vous.

Elles font du bruit en volant et ont une forme reconnaissable, il s’agit bien de la punaise diabolique.

Un insecte invasif mais inoffensif pour l’être humain qui s’invite chez nous

Halyomorpha halys n’a, heureusement, rien à voir avec les punaises de lit. Si elles sont invasives, les punaises diaboliques ne représentent aucun danger pour les humains. Leur présence, en revanche, déplaît fortement et s’accentue dès la fin de l’été.

C’est à cette saison que les punaises diaboliques deviennent adultes. Sentant le froid arriver petit à petit, elles cherchent donc un endroit sec et au chaud où passer l’hiver, indique l’Office pour les insectes et leur environnement (OPIE). Pour cela, elles n’hésitent pas à se glisser dans la moindre petite cachette : fenêtres, volets, fissures, détaille Le Parisien.

Le hic, c’est qu’elles sont imitées par les punaises vertes, elles aussi inoffensives pour les humains et les animaux.

N’écrasez surtout pas les punaises de votre maison

Punaise diabolique sur une fenêtreCrédit photo : Ruslan Merentsov/ iStock

Cela fait donc beaucoup de parasites dérangeants à la maison. Alors, pour de nombreuses personnes, la solution radicale revient tout simplement à les écraser. Or, c’est fortement déconseillé. Les punaises, bien qu’inoffensives, libèrent une odeur désagréable quand elles sont manipulées et même écrasées. Pour elles, il s’agit tout simplement d’un moyen de défense.

Ainsi, pour les inviter hors de chez vous, restez délicat. Glissez-les dans un récipient ou sur une feuille de papier afin de les remettre dehors, recommande l’OPIE. Cette dernière conseille aussi de ne pas utiliser d’insecticide ni de les aspirer avec l’aspirateur au risque qu’elles libèrent leurs sécrétions malodorantes.

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Repousser les punaises avec des produits naturels

Pour éviter d’être envahi par les punaises, mieux vaut garder ses fenêtres fermées dans la mesure du possible. Si vous possédez des moustiquaires, c’est encore mieux.

Enfin, vous pouvez laver vos fenêtres et tout autre interstice avec de l’eau savonneuse ou du vinaigre blanc. L’odeur les repoussera de votre maison et vous serez enfin tranquille.

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Camille V.

Au sujet de l'auteur :

Titulaire d'un Master en Communication/Cinéma, Camille V. est journaliste spécialisée dans les intersections entre culture et écologie. Auteure d’un mémoire remarqué sur la Cli-fi (Climate Fiction) au cinéma, elle décrypte pour Demotivateur l'actualité du divertissement (films et séries) sous un angle sociétal et environnemental. Passionnée par l'art et la protection animale, elle apporte une expertise académique et critique à la rédaction de ses dossiers.

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