Qu'est-ce que la punaise assassine, l'un des insectes les plus dangereux au monde ?

Méconnu, cet insecte, en apparence inoffensif, est l’un des plus redoutables et dangereux au monde.

Une petit bête très dangereuse et mortelle

On connaît tous les punaises de lit, dont on a beaucoup parlé, ou les punaises alimentaires. Si elles sont inoffensives, il en est une qui est des plus dangereuses. D’ailleurs, elle figure même dans le Top 10 des animaux les plus mortels, indique Midi Libre.

Cet insecte des plus redoutables est la punaise assassine, également connue sous le nom de réduve irascible. Elle pique la peau pour se nourrir du sang et entraîne à cette occasion des démangeaisons. Sauf qu’en piquant, la punaise libère des excréments et de l’urine qui contiennent le Trypanosoma cruzi. Il s’agit d’un parasite responsable de la maladie de Chagas.

Quels sont les symptômes et risques liés à la maladie de Chagas ?

Crédit photo : Dima Berlin/ iStock

En se grattant, les personnes piquées permettent aux excréments et donc au parasite de pénétrer dans la plaie, puis le corps. Selon l’OMS, la maladie évolue en deux temps. D’abord, les symptômes sont peu ou pas présents (fièvre, troubles respiratoires et maux de tête). Puis, des années après l’infection, de graves complications se manifestent (troubles cardiaques, digestifs et neurologiques) pouvant entraîner une mort subite.

« Bien qu’elle soit de plus en plus répandue partout dans le monde, la maladie de Chagas se rencontre principalement dans les zones endémiques de 21 pays continentaux d’Amérique latine, où la transmission est largement liée à la présence de l’insecte vecteur », précise encore l’OMS.

En France métropolitaine et dans les dom-tom (sauf Guyane), 1 464 cas ont été répertoriés, selon Santé Publique France. À ce jour, il n’existe aucun vaccin contre la maladie de Chagas, qui peut également se transmettre aux animaux et durant la grossesse. Seul un médicament peut traiter la maladie une fois contractée.

Il est recommandé d’utiliser des insecticides et des moustiquaires dans les zones géographiques à risque.