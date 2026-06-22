Coup de chaleur : 11 signes inquiétants à déceler qui montrent que votre chien ou votre chat a trop chaud

Tout comme nous, les animaux peuvent souffrir de la chaleur. S’ils ont trop chaud, ils peuvent être victimes d’un coup de chaleur, qui peut être mortel. Voici comment identifier les signes d’un coup de chaleur chez un animal.

La France est touchée par la canicule et s’il fait très chaud dehors, ça peut aussi être le cas à l’intérieur de notre logement. Même si l’on prend toutes les précautions nécessaires, notamment en fermant nos volets à cette heure de la journée, nous pouvons avoir très chaud chez nous, tout comme nos animaux de compagnie.

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La chaleur peut être dangereuse pour les animaux. Quand ils ont trop chaud, ils peuvent être victimes d’un coup de chaleur, qui peut être mortel si on ne le repère pas assez tôt.

Des signes qui doivent alerter

Pour savoir si votre animal a trop chaud, il existe des signes qui doivent vous alerter, comme l’indique la Fondation 30 Millions d’Amis sur son compte Instagram. Chez le chien, attention si vous remarquez un halètement continu, une difficulté à respirer, une production de bave excessive, des vomissements et des diarrhées. Dans les cas les plus graves, le chien peut faire un malaise ou tomber, ce qui devient une urgence absolue.

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Chez les chats, le coup de chaleur est plus difficile à déceler. Cependant, quelques signes doivent vous alerter, notamment si votre félin garde la bouche ouverte, qu'il respire rapidement, qu’il est prostré et refuse de s’alimenter.

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Que faire si mon animal a un coup de chaleur ?

Si vous remarquez plusieurs de ces symptômes, la première chose à faire est de contacter votre vétérinaire et de lui expliquer ce que vous avez remarqué. En suivant ses conseils, rafraîchissez votre animal en faisant attention à ne pas lui donner d’eau glacée. Vous pouvez le mettre sous la douche, en passant l’eau progressivement sur son corps, en conservant une température entre 20 et 21 degrés. Si votre animal ne supporte pas l’eau, enveloppez-le dans une serviette humide.

Si malgré ces gestes, l’état de votre animal s’aggrave, emmenez-le immédiatement chez un vétérinaire. Pour ne pas que cela se produise, veillez à ne pas laisser vos animaux exposés au soleil et ne les laissez jamais enfermés dans une voiture. Si vous avez un chien, promenez-le le matin ou le soir, quand les températures sont moins élevées.

Des conseils importants à prendre en compte pour aider son animal à supporter la chaleur.