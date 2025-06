Chaleur : fermez vos volets à cette heure précise de la journée pour garder votre maison au frais

Pour garder votre maison au frais pendant les grosses chaleurs, il est conseillé de fermer vos volets la journée. Voici l’heure à laquelle vous devez le faire pour rester à l’abri de la chaleur.

Les premières grosses chaleurs de l’année sont arrivées. Il fait désormais plus de 30 degrés sur l’ensemble de la France et dans ces conditions, il est important de prendre des mesures pour garder sa maison au frais. En effet, un logement peut vite emmagasiner de la chaleur avec les rayons du soleil. Heureusement, il existe des façons simples de se rafraîchir chez soi quand on a trop chaud.

Crédit photo : iStock

En été, on peut se protéger de la chaleur en gardant son logement au frais. Il suffit par exemple de laisser ses volets fermés la journée. Mais quand faut-il se plonger dans le noir ? On vous dit tout.

Quand fermer ses volets ?

L’Ademe conseille de fermer vos volets le matin, dès que le jour se lève, aux alentours de 6h. Si vous attendez trop dans la matinée, la chaleur risque de s’immiscer dans votre maison pour le reste de la journée. Veillez à ne pas ouvrir vos volets et vos fenêtres durant les heures les plus chaudes, soit entre 12h et 16h.

Le matin, fermez vos volets, vos stores et tirez vos rideaux. Selon Isol'r, vous pourrez les rouvrir en fin de journée, après 20 heures, ou très tôt le matin avant 6h. Comme le rapporte Engie, les températures les plus fraîches sont entre minuit et 6h du matin, raison pour laquelle il est conseillé d’aérer à ce moment de la journée.

Crédit photo : iStock

Fermer les volets la journée fait partie des astuces qui vous permettront de garder une maison fraîche et de bien dormir la nuit même s’il fait chaud. Au cours de la journée, évitez également d’utiliser le moins possible vos appareils électriques comme le four, le sèche-linge ou la console de jeux, qui vont générer de la chaleur dans votre logement. En appliquant ces astuces, vous resterez au frais pendant l’été.