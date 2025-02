Des loups noirs, espèce très rare en Europe, filmés en Pologne

En Pologne, deux loups noirs ont été filmés dans une forêt l’automne dernier, provoquant la fascination des scientifiques au regard de la rareté de l’espèce sur le continent européen.

Coordinatrice du projet SAVE Wildlife Conservation Fund Poland, Joanna Toczydlowska était loin d’imaginer ce qu’elle découvrirait sur les images. La scientifique avait décidé d’installer des caméras dans une forêt en Pologne afin d’observer les castors. Au lieu de castor, elle a observé des loups dont la particularité était d’arborer un pelage noir, ce qui est une première dans la région comme elle l’explique à l’organisme Associated Press :

“C’est quelque chose de nouveau et d’inhabituel”

Sur la première séquence, on y voit un loup noir accompagné d’un loup gris traversant un ruisseau. Puis, sur une seconde séquence, on y voit deux loups noirs et un loup gris traversant la même rivière. S’il est impossible de savoir si le loup noir de la première vidéo est le même que sur la seconde, il s’agit d’une observation extrêmement rare.

Crédit photo : SAVE

En effet, en Pologne, la quasi-totalité des loups recensés sont gris avec, parfois, des touches de rouge ou noir. La grande majorité des loups noirs vivent en réalité en Amérique du Nord.

Une particularité génétique encore à découvrir

Selon les scientifiques, les deux loups noirs observés pèsent environ 30 kilos et sont âgés d’environ un an. L’un d’eux serait un mâle. En sachant que les loups vivent en communauté, les chercheurs pensent que les deux spécimens observés sont issus de la même portée.

La robe noire des loups serait le résultat d’une particularité génétique inhabituelle. Pour en savoir plus, les scientifiques ont donc collecté des excréments dans l’espoir d'en apprendre plus sur leur génétique.

Afin de les préserver du braconnage, l’organisme de protection de la nature a décidé de ne pas communiquer le nom de la forêt où les loups ont été observées. En Pologne, les loups avaient quasiment disparu dans les années 1950 avant de faire progressivement son retour dans les années 2000.