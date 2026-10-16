Des pompiers aident une clinique vétérinaire à mettre au monde 15 chiots et posent avec les bébés chiens sur des clichés adorables

Aux États-Unis, des pompiers ont aidé une clinique vétérinaire à mettre au monde 15 chiots, une semaine seulement après avoir appris les gestes de premiers secours pour animaux.

C’est l’histoire mignonne du jour !

Les pompiers de Géorgie, aux États-Unis, ont récemment fait parler d’eux après avoir volé au secours d’une clinique vétérinaire pour l’aider à accueillir une portée impressionnante de quinze chiots.

Après cette mise bas exceptionnelle, les soldats du feu ont pris la pose avec les bébés chiens. Et les clichés sont tout simplement adorables.

Une clinique vétérinaire découvre qu’une chienne attend 15 chiots

Comme le rapporte People, le service des pompiers et des secours d’urgence du comté de Cobb (CCFES), dans l’État de Géorgie, a publié un message sur les réseaux sociaux le jeudi 8 octobre pour raconter cette intervention plutôt inhabituelle.

Ce jour-là, la clinique vétérinaire VEG ER for Pets a pris en charge une chienne. Alors que le personnel était sur le point de la stériliser, il a réalisé que la pensionnaire était enceinte.

« Nous pensions qu’elle allait avoir cinq ou six chiots », explique l’établissement.

Quelle ne fut pas la surprise de l’équipe lorsqu’elle a appris que la chienne attendait en réalité quinze petits.

Si cette nouvelle a réjoui les vétérinaires, ils se sont vite rendu compte que cette portée XXL nécessitait plus de bras.

« Au début, nous étions tous très enthousiastes. Puis, nous avons regardé autour de nous et nous nous sommes dit : “Mon Dieu, nous ne sommes que cinq ici” », a indiqué la docteure Lauren Savoy, de VEG ER for Pets.

Des pompiers appelés à la rescousse

Face à l’urgence de la situation, Lauren Savoy a commencé à passer des appels pour trouver du renfort.

Elle a notamment contacté la caserne de pompiers pour leur demander s’ils pouvaient « se libérer un moment pour venir nous aider à faire naître quelques chiots ».

La semaine précédente, le CCFES avait justement suivi une formation aux gestes de réanimation cardio-pulmonaire (RCP) pour animaux, dispensée par les vétérinaires de la clinique.

Les pompiers étaient donc préparés et connaissaient les gestes de base à effectuer. Sur place, ces derniers ont pris leur mission très au sérieux.

« À mesure que les chiots naissaient, nos pompiers ont aidé à retirer les poches des eaux, à dégager leurs voies respiratoires, à administrer les médicaments nécessaires et à les réchauffer », a détaillé le CCFES sur Facebook.

Avant d’ajouter :

« Sans leur aide, beaucoup de chiots n’auraient pas survécu ».

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Pompiers et chiots font craquer la Toile

Les pompiers ont retrouvé les chiots quelques semaines plus tard. L’un des agents a même adopté l’une des boules de poils pour sa fille, a indiqué le service.

Après les retrouvailles, ils ont pris la pose avec les animaux dans les bras. Comme vous pouvez le voir, tous affichent un large sourire. L’une des photos montre un chiot marron et noir de la portée blotti contre un pompier.

« Même si ce type d’intervention est inhabituel pour notre service, nous avons saisi cette occasion pour venir en aide à la communauté », a écrit le CCFES.

Les clichés des pompiers en compagnie des chiots n’ont pas manqué d’attendrir la Toile.

Une personne a tenu à remercier les membres de la caserne :

« Merci d’être aussi formidables ! J’adore ! On a vraiment besoin de plus d’histoires positives dans ce monde (…) ».

Une autre a ajouté :